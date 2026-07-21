Paredes, altra bufera: "Sono orgoglioso". Lui non si scusa, la madre piange, c'è una costola incrinata e la Fifa avvia l'indagine

Mentre tutto il mondo parla di lui e ovunque viene condannato l'atteggiamento dopo la finale tra Spagna e Argentina, Leandro Paredes va dritto per la sua strada. Torna in patria, si prende l'applauso dei tifosi, posa con la medaglia d'oro del Qatar e con quella d'argento degli Usa e scrive un suo pensiero. Nessuna scusa, solo tanto orgoglio: "Oggi è il momento di scrivere con un gran dolore nell'anima per non essere riuscito a dare al mio paese una gioia che meritava così tanto. Ma con il petto pieno di orgoglio per aver dato tutto ciò che avevo e per aver messo di nuovo in cima la nostra bandiera. Grazie a chiunque ha fatto parte di questa selezione, a questo gruppo di giocatori che hanno dato la vita per rappresentare questa maglia come hanno fatto fino all'ultimo secondo di ogni partita. È stato un onore far parte della migliore squadra argentina della storia". Migliaia i like.

Paredes, il retroscena sull'infortunio e le lacrime della madre

In tutto questo, mentre la Fifa ha aperto un'indagine sulla rissa post partita, la madre del calciatore, arrivata all'aeroporto di Buenos Aires, è scoppiata a piangere: "Sono estremamente orgogliosa. Voglio bene a ognuno di loro. Leandro era triste, ma anche felice, perché hanno dato il massimo. Non ci lasciamo influenzare dalle critiche, credo che questa sia la nostra qualità migliore, Lasciamo che gli altri parlino pure". La signora Myriam ha anche rivelato che il centrocampista del Boca Juniors ha giocato le ultime tre partite del torneo con una costola incrinata: "Ha un infortunio lieve, ma sta bene. Sapevo cosa significasse la nazionale argentina per mio figlio e sapevo che si sarebbe ripreso giusto in tempo per questo torneo".

Lo sfottò in Spagna per Paredes

Infine, per non farsi mancare nulla, anche in Spagna si continua a parlare di Paredes. Durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale alcuni giocatori, tra cui Yamal, hanno esposto un cartellone, ricevuto dai tifosi, che diceva: "Serata Anno VII. Paredes contro Gavi". Un riferimento diretto all'evento organizzato da Ibai Llanos in cui diverse personalità note si sfidano in un incontro di pugilato. In questo caso, il riferimento era chiarissimo. E mentre la Spagna ride in Argentina è ancora bufera.