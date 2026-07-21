"Argentina aiutata dalla Fifa ai Mondiali": sul video social spunta il like di Cristiano Ronaldo!

Un semplice "mi piace" su Instagram è bastato per accendere i riflettori attorno a Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese è finito al centro del dibattito social dopo aver messo like a un video pubblicato da "Espejo Publico", trasmissione dell'emittente spagnola Antena 3, nel quale vengono rivolte pesanti accuse all' Argentina e alla Fifa. Il gesto non è passato inosservato e, nel giro di poche ore, è stato rilanciato da numerosi utenti, che hanno evidenziato il like dell'ex stella di Real Madrid, Juve e Manchester United.

Le accuse all'Argentina e alla Fifa

Il filmato risale ai giorni precedenti alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Nel programma televisivo, la conduttrice Pilar Rodriguez sostiene che la Selección avrebbe beneficiato di favoritismi lungo tutto il torneo. "L'Argentina doveva essere eliminata già da cinque partite, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti", afferma la giornalista. Rodriguez rincara poi la dose spiegando di non temere tanto la nazionale argentina quanto l'organizzazione che governa il calcio mondiale. "Non ho paura dell'Argentina, ma di Infantino. Non giocheremo solo contro l'Argentina, ma contro tutta la Fifa che vuole dare il Mondiale a Messi come accaduto quattro anni fa in Qatar." Ancora più duro il commentatore Ruben Amon, che nel video definisce la Fifa "un organismo mafioso e vergognoso". Accuse pesanti che hanno fatto il giro di web e sono finite pure sul telefono di CR7.

Il like di Cristiano Ronaldo

A rendere il video virale è stato proprio il "mi piace" lasciato da Cristiano Ronaldo. Nei commenti al post, migliaia di utenti hanno immediatamente notato il gesto del portoghese, interpretandolo da molti come un segnale di condivisione delle critiche rivolte alla Fifa e, indirettamente, anche all'Argentina e a Lionel Messi. Caso comunque chiuso: Albiceleste sconfitta in finale dalla Spagna. La vittoria della Roja ha portato via tutte le polemiche.