Clamorosa petizione in Argentina: vogliono rigiocare la finale mondiale contro la Spagna!

Le polemiche per la finale dei Mondiali 2026 non si placano. A quasi una settimana dalla sconfitta per 1-0 contro la Spagna, in Argentina è esplosa una protesta social che ha già raccolto oltre 90mila adesioni attraverso una petizione online indirizzata alla Fifa. L'iniziativa chiede una revisione della partita, sostenendo che alcune decisioni arbitrali abbiano inciso sull'esito della finale.

La petizione contro l'arbitro Vinčić

La raccolta firme è stata lanciata sulla piattaforma Change.org dalla tifosa argentina Gisela Sánchez. Nel testo della petizione viene contestata la direzione di gara dell'arbitro sloveno Slavko Vinčić, accusato di aver preso decisioni che avrebbero influenzato il risultato della finale disputata domenica. L'obiettivo dichiarato è convincere la Fifa a rivalutare l'incontro e il comportamento della squadra arbitrale. Tuttavia, nella richiesta non vengono presentate prove concrete di errori arbitrali tali da giustificare un eventuale annullamento della partita o la sua ripetizione. Al di là del grande numero di firme raccolte, la petizione non ha alcun valore legale o sportivo. Le campagne promosse su piattaforme come Change.org non possono infatti incidere sulle decisioni ufficiali della Fifa né portare alla ripetizione di una finale mondiale. L'iniziativa rappresenta soprattutto il malcontento di una parte dei tifosi argentini, ancora delusi per la sconfitta contro la Spagna.

La risposta di Milei

Oltre alle proteste sull'arbitraggio, negli ultimi giorni parte della stampa internazionale e numerosi utenti sui social hanno criticato il comportamento dell'ambiente argentino, accusandolo di non aver accettato sportivamente la sconfitta. A difendere il Paese è intervenuto il presidente argentino Javier Milei. Attraverso i propri canali social, il leader ha respinto le accuse sostenendo che le critiche siano frutto dell'invidia verso l'Argentina. "Il problema dell'Argentina è che siamo attraenti, non passiamo inosservati, la gente è invidiosa di noi e siamo bravi in quasi tutto", ha scritto Milei. Il presidente ha accompagnato il messaggio con un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae mentre apre la camicia mostrando la maglia della nazionale argentina, in un gesto da supereroe a sostegno dell'Albiceleste.