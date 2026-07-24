De la Fuente, durissimo sfogo contro l'Argentina: "Comportamento intollerabile e inaccettabile"

La FIFA ha aperto un'indagine sul caos scoppiato al termine della finale Mondiale tra Spagna e Argentina mentre il commissario tecnico degli inberici, Luis de la Fuente , non le manda a dire, bollando gli accadimenti come "intollerabili e inaccettabili" . Il caso è finito sotto la lente del procuratore disciplinare della federazione internazionale a seguito dei disordini scoppiati sul terreno di gioco subito dopo il triplice fischio . La Roja si è laureata campione del mondo superando l'Albiceleste per 1-0 ai tempi supplementari e scalzando così i detentori del titolo.

De la Fuente contro l'Argentina: "Non si può permettere"

Nel concitato dopopartita, il centrocampista argentino Leandro Paredes è arrivato allo scontro fisico con Eric Garcia e Gavi, mentre il capitano spagnolo Rodri è stato colpito all'addome durante un incrocio con il difensore Nahuel Molina. Intervenuto ai microfoni della televisione pubblica TVE, il selezionatore spagnolo ha condannato fermamente l'accaduto: "Non si può permettere", ha chiarito De la Fuente, ammettendo di non aver colto subito i disordini poiché in quel momento "stava festeggiando con altre persone". Il ct ha poi proseguito con amarezza: "In ogni caso, trovo intollerabile e inaccettabile il comportamento di giocatori di questo calibro, che avevo elogiato nei giorni precedenti e che hanno un allenatore magnifico".

De La Fuente elogia i suoi giocatori

Infine, l'allenatore della nazionale spagnola ha voluto spendere parole di elogio per l'atteggiamento tenuto dai suoi uomini all'interno del MetLife Stadium: "Voglio sottolineare il nostro comportamento di fronte a questo tipo di aggressione e provocazione", ha evidenziato De la Fuente, concludendo che "i nostri giocatori hanno sempre mantenuto la calma e si sono comportati da veri professionisti".