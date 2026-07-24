Argentina, macché petizione per ripetere la finale. La Spagna è diventata campione con merito assoluto

La petizione lanciata on line da una tifosa delusa raccoglie migliaia di firme, a dimostrazione di quanto sia difficile saper perdere. Ma il presidente della federcalcio di Buenos Aires e persino Paredes riconoscono: la Roja è stata la più forte

È proprio vero: a volte è più difficile saper perdere che vincere. Lo conferma la surreale petizione lanciata online dalla tifosa argentina Gisela Gimenez per chiedere la ripetizione della finale mondiale che ha visto il trionfo della Spagna, campione con merito assoluto. L'iniziativa, ovviamente, riscuote l'adesione di migliaia di tifosi dell'Albiceleste, ma deve essere definita surreale perché la prima firmataria sostien