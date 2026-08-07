Retroscena Yamal, le parole da campione prima della finale dei Mondiali: "Non esiste la possibilità di perdere"
Non è certamente risultato decisivo durante la finale o anche nel resto del torneo, con un solo gol realizzato in otto partite, ma il risultato finale non cambia: Lamine Yamal è un campione del mondo. Il talentuoso 19enne può già vantare una Coppa del Mondo nella sua bacheca dopo il trionfo della Spagna sull'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife di New York. C'erano tantissime aspettative sul giocatore del Barcellona, che ha dato il suo massimo contributo in campo senza però mai risultare decisivo per le Furie Rosse.
Yamal stupisce prima della finale: le parole da vero leader
Stupisce, però, la tranquillità e la maturità con cui a soli 19 anni ha affrontato una finale della Coppa del Mondo, contro l'Argentina di Messi. Una serenità dimostrata non solo in campo ma anche fuori, con un video pubblicato dalla Federazione spagnola che sta scatenando gli appassionati di tutto il mondo. Il filmato risale a poche ore prima della finale e riprende un Yamal seduto in un angolo, che si prepara e attende l'inizio dell'atto finale dei Mondiali. "Sei nervoso?", chiede l'intervistatore al talento blaugrana, che però risponde calmo e composto: "Se devo essere onesto no, in questo momento no. Credo che tanti di noi non abbiano ancora realizzato che stiamo per giocare la finale di un Mondiale. Io aspetto solo le 15 (orario a cui è iniziata la partita a New York ndr)". Poi parole da vero leader: "Siamo la Spagna e saremo campioni del Mondo. Sconfitta? Non ci penso neanche alla sconfitta, per me non esiste la possibilità di perdere oggi. L'unica cosa che mi sto immaginando è alzare la Coppa e vedere la Spagna campione". Parole che poi si sono tramutate in realtà con il trionfo battendo l'Argentina ai supplementari.
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