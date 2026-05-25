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lunedì 25 maggio 2026
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Messi fa tremare l'Argentina: si teme un infortunio a tre settimane dai Mondiali

Il 38enne capitano dell'Inter Miami è uscito per un problema alla gamba sinistra nel match contro il Philadelphia Union, in ansia i tifosi della 'Seleccion'
3 min
TagsMessiargentinaMondiali 2026
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MIAMI (USA) - A meno di tre settimane dai Mondiali l'Argentina campione in carica trema, in ansia per le condizioni del suo capitano Lionel Messi che si è infortunato nella partita tra l'Inter Miami e il Philadelphia Union.

Messi, infortunio con l'Inter Miami e Argentina in ansia

Il 38enne fuoriclasse della 'Seleccion', che proprio di recente a Miami è stato protagonista di un incontro con il pilota Kimi Antonelli dopo il Gp di F1 vinto dal pilota italiano, ha lasciato il campo al 73' dopo essersi tenuto la gamba sinistra ed è rientrato direttamente negli spogliatoi. Nei video condivisi sui social media, Messi sembra camminare normalmente verso il tunnel e il motivo esatto della sua uscita non è ancora noto. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro (che nella Mls è il calciatore più pagato e durante i suoi tre anni all'Inter Miami ha già avuto problemi al bicipite femorale) si era distinto ancora una volta prima di essere sostituito, fornendo due assist a German Berterame (al 13' e al 42') che hanno contribuito alla spettacolare vittoria per 6-4 della squadra della Florida.

 

 

Le avversarie della 'Seleccion' nel Gruppo J

I Mondiali del 2026, co-organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico, inizieranno l'11 giugno e si concluderanno il 19 luglio. L'Argentina difenderà il titolo conquistato in Qatar nel 2022 e il suo cammino partirà nel Gruppo J in cui dovrà affrontare la Tunisia (17 giugno, Kansas City Stadium), l'Austria (22 giugno, Dallas Stadium) e la Giordania (28 giugno, Dalla Stadium).

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