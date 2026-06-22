Messi fa l'umile: "Record? Troppo stanco per pensare". E Klose gli fa i complimenti...

Lionel Messi sceglie la linea dell'understatement per commentare a caldo la doppietta all'Austria che ne fa il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali: "Sono molto felice - ha detto l'attaccante dell'Argentina - perchè abbiamo ottenuto una vittoria estremamente importante in una partita difficile. Aver raggiunto i sedicesimi ci dà tranquillità per quello che ci aspetta. Questo è il Mondiale, tutto è molto combattuto e molto intenso. Per questo siamo felici di aver conquistato sei punti e di esserci già qualificati". Ad una domanda sul suo record, ha preferito non rispondere subito . "Sono stanco, sono esausto e faccio fatica a pensare. Mi sto godendo questo momento e non vedo l'ora di festeggiare con i miei compagni", detto sorridendo, andando poi a parlare del rigore sbagliato nel primo tempo. "È incredibile come si siano svolte le cose. Oggi ho avuto il rigore, che avrebbe potuto darci il vantaggio. Forse se avessi segnato gli altri gol non sarebbero arrivati, non si può mai sapere". Il campione ha infine elogiato la squadra : "Viviamo tutti questo gruppo, questa squadra, in modo speciale durante tutto questo periodo. Quando ci ritroviamo, sia per le competizioni ufficiali sia per le amichevoli, ci divertiamo a competere, a giocare, a vivere la quotidianità e a regalare gioia ai tifosi. Abbiamo già regalato loro diverse vittorie e cercheremo di continuare su questa strada. Ma è un percorso graduale, perché è lungo e difficile. Dobbiamo continuare a prepararci come facciamo per ogni partita, a prescindere dall'avversario".

Scaloni: "Non so più cosa dire su Messi"

"Quello che riesce a generare è impressionante. Io non so più cosa dire di lui, non so nemmeno se la gente si stanchi di sentirmelo ripetere". Lionel Scaloni ha ormai esaurito le parole per Messi, decisivo anche contro l'Austria nonostante un rigore sbagliato. "Dopo quell'episodio sono passati alcuni minuti nei quali sembrava che non stesse succedendo nulla, ma questa è una squadra matura, sbagliare un rigore è un colpo duro, ma quando si accende Messi si accendono tutti - sottolinea il ct dell'Argentina nella conferenza post-partita -. Quando la squadra stava soffrendo senza avere il possesso del pallone, lui si è messo sotto, ha recuperato una palla nell'azione del gol, si è visto chiaramente quanto fosse coinvolto e impegnato. Non è un caso". Con la possibilità di fare turnover con la Giordania avendo già blindato la qualificazione ai sedicesimi ("tutti avremmo firmato per vincere le prime due partite e adesso analizzeremo la situazione, l'idea è di far giocare la maggior parte dei ragazzi, perché lo meritano, e se la partita lo permetterà lo faremo"), Scaloni parla anche delle ambizioni della Seleccion: "Ci sono sette o otto squadre che possono competere per vincere la Coppa del Mondo, saranno decisivi aspetti come quelli psicologici e fisici. Alla fine una di quelle considerate favorite probabilmente vincerà il torneo, noi saremo della partita e lotteremo fino in fondo, ma sarà molto dura".

Klose fa i complimenti a Messi: "Felice che abbia battuto il mio record"

"Lionel Messi è per me il miglior giocatore di tutti i tempi. Complimenti campione". Contattato dalla "Sueddeutsche Zeitung", Miroslav Klose applaude il fuoriclasse argentino che oggi gli ha definitivamente tolto il record di gol segnati ai Mondiali. "Prima o poi sarebbe successo e sono felice che sia stato Messi a batterlo, sono sempre stato un suo tifoso, è un genio", ha aggiunto l'ex attaccante tedesco della Lazio.