Shakira scrive a Messi e accende il gossip: il messaggio che coinvolge anche Piqué

C'era anche Shakira sugli spalti dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, per assistere a una delle serate più significative della carriera di Leo Messi . La cantante colombiana ha messo in pausa il tour Las Mujeres Ya No Lloran e ha raggiunto lo stadio insieme ai figli per seguire la sfida tra Argentina e Austria ai Mondiali 2026 . Una presenza speciale per una partita destinata a entrare nella storia. Al termine del match, vinto dall'Albiceleste per 2-0 grazie alla doppietta del suo capitano, Shakira ha affidato ai social tutta la sua ammirazione per il campione argentino. Attraverso una storia su Instagram, la star di Barranquilla ha celebrato non solo il successo sportivo di Messi, ma anche il suo ruolo di simbolo per milioni di latinoamericani. I due, solo qualche mese fa, hanno diviso il set del videoclip di Dai Dai, la colonna sonora di questa World Cup.

Il messaggio social e la possibile stoccata a Piqué

"Sono così orgogliosa di te, Leo, e di tutto ciò che stai realizzando per la tua famiglia, il tuo Paese e l'intera comunità latina. Il tuo impegno e la tua dedizione sono fonte di ispirazione per moltissime persone. Continua a brillare!". Parole semplici ma cariche di affetto quelle pubblicate da Shakira sui social poche ore dopo il match. Un messaggio che per molti fan nasconde anche una frecciatina indiretta a Gerard Piqué. Negli ultimi anni si sarebbe incrinato il rapportò tra l'ex difensore del Barcellona e Messi dopo l'addio dell'argentino al club catalano nel 2021. A questo si aggiunge la ben nota separazione tra Shakira e lo stesso Piqué nel 2022, dopo undici anni di relazione e due figli insieme. Nessun riferimento esplicito da parte della cantante, ma il pubblico social non ha potuto fare a meno di collegare l'elogio a Messi alle tensioni che negli ultimi anni hanno coinvolto entrambe le stelle e l'ex centrale blaugrana.

Il record storico di Messi ai Mondiali 2026

La notte di Arlington ha regalato a Messi un altro traguardo destinato a rimanere negli annali del calcio. Le due reti segnate contro l'Austria hanno portato il fuoriclasse argentino a quota 18 gol ai Mondiali, un numero che gli consente di diventare il miglior marcatore di sempre nella storia della competizione. Un primato che cancella il precedente record detenuto dal tedesco Miroslav Klose, fermo a 16 reti dal Mondiale brasiliano del 2014. Messi continua così a riscrivere le statistiche del calcio internazionale, confermandosi protagonista assoluto anche a quasi vent'anni dal suo debutto mondiale, avvenuto nel 2006. Alle sue spalle resta però in agguato Kylian Mbappé che, grazie alla doppietta realizzata nella vittoria della Francia contro l'Iraq ha raggiunto quota 16 gol e continua a inseguire il primato dell'argentino.