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Matt Damon e il tifo indiretto per l'Argentina: "A casa mia Messi è la cosa più importante"   

L'attore, sposato con la produttrice Luciana Barroso, non nasconde di essere un fan della nazionale di Scaloni: i dettagli
2 min
TagsMatt DamonargentinaMessi
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L'Argentina ha un tifoso vip in più durante i Mondiali. Si tratta di Matt Damon. L’attore hollywoodiano non ha dubbi su chi sostenere quando si parla di calcio: il suo cuore batte forte per la nazionale di Lionel Messi. Sposato con la produttrice argentina Luciana Barroso, Damon ha confessato con sincerità che nella loro abitazione la passione per i colori del Paese sudamericano regnano sovrani. "A casa mia Messi è la cosa più importante, più importante di me", ha detto il premio Oscar, rivelando che la bandiera albiceleste è un elemento fisso dell’arredamento domestico e che, durante i Mondiali in corso tra l'altro proprio negli Stati Uniti, tifa senza riserve per la squadra di Scaloni.

Matt Damon e la passione per l'Argentina 

L’amore per il calcio non è nato per caso. Come lo stesso Damon ha raccontato, è stata proprio la famiglia della moglie a iniziarlo a questa passione. Grazie a loro ha scoperto lo spirito dei tifosi e ha vissuto l’emozione di assistere dal vivo alle partite del Boca Juniors, immergendosi completamente nella cultura calcistica argentina. 

 

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