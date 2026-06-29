Matt Damon e il tifo indiretto per l'Argentina: "A casa mia Messi è la cosa più importante"   

L'Argentina ha un tifoso vip in più durante i Mondiali. Si tratta di Matt Damon. L’attore hollywoodiano non ha dubbi su chi sostenere quando si parla di calcio: il suo cuore batte forte per la nazionale di Lionel Messi. Sposato con la produttrice argentina Luciana Barroso, Damon ha confessato con sincerità che nella loro abitazione la passione per i colori del Paese sudamericano regnano sovrani. "A casa mia Messi è la cosa più importante, più importante di me", ha detto il premio Oscar, rivelando che la bandiera albiceleste è un elemento fisso dell’arredamento domestico e che, durante i Mondiali in corso tra l'altro proprio negli Stati Uniti, tifa senza riserve per la squadra di Scaloni.