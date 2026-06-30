"Argentina eliminata da Capo Verde", la previsione del famoso stregone. E i fan di Messi usano l'anulo mufa

Una profezia che ha già fatto il giro del web e che ha acceso il dibattito tra i tifosi argentini. A lanciare la sfida all'Albiceleste è Nana Kwaku Bonsa , lo stregone ghanese che ama definirsi "lo spiritista più potente del mondo". Il bersaglio questa volta è la nazionale di Scaloni, attesa dalla sfida dei sedicesimi di finale contro Capo Verde ai Mondiali 2026. "Le mie forze saranno con Capo Verde, l'Argentina non passerà" , ha annunciato il sedicente mago , diventato celebre per le sue presunte maledizioni nel mondo del calcio. Un'affermazione destinata a far discutere, anche perché Bonsa era già finito sotto i riflettori per aver dichiarato di aver colpito Harry Kane con un incantesimo . Una "maledizione" che, però, si è poi dissolta sul campo, con l'attaccante inglese tornato regolarmente al gol.

Sui social argentini torna l'anulo mufa

La risposta dei tifosi argentini non si è fatta attendere. Sui social network è ricomparso uno dei tormentoni più celebri del Mondiale vinto in Qatar nel 2022: l'anulo mufa, espressione utilizzata per "annullare" la sfortuna e respingere qualsiasi cattivo presagio. el gergo popolare argentino e uruguaiano, infatti, la parola mufa indica la malasorte o chi porta sfortuna. Da qui la tradizione, diventata virale online, di scrivere anulo mufa sotto post, pronostici e dichiarazioni considerate pericolose per il destino della Selección. Secondo il quotidiano El Comercio, questa sorta di rito collettivo si basa sulla convinzione che sia possibile neutralizzare un presagio negativo semplicemente dichiarandolo nullo, trasformando superstizione e ironia in un fenomeno social.

Il precedente del 2022 alimenta la superstizione

Per i tifosi argentini il ricorso all'anulo mufa non è soltanto un meme. Durante il Mondiale del Qatar il tormentone accompagnò il cammino della squadra fino alla finale contro la Francia. Ogni pronostico favorevole veniva immediatamente "annullato" con la celebre formula, diventata un vero e proprio rito scaramantico. Alla fine l'Argentina conquistò il terzo titolo mondiale ai rigori contro i Bleus, e per molti sostenitori quella tradizione contribuì, almeno simbolicamente, a spezzare la malasorte. Ecco perché le parole dello stregone ghanese hanno riacceso immediatamente il rito. Tra superstizione, ironia e passione calcistica, il popolo argentino si aggrappa ancora una volta al suo portafortuna virtuale. Per Messi e compagni, almeno sui social, la partita contro Capo Verde è già cominciata.