"Non date mai per morto Messi!": delirio in Argentina, un popolo in festa

"Mai e poi mai date per morta l'Argentina, mai e poi mai date per morto Messi, è il migliore, è infinito!". Così il telecronista argentino di Espn, Mariano Closs , ha commentato a caldo la vittoria in rimonta per 3-2 dell'Argentina sull'Egitto negli ottavi di finale del Mondiale 2026. "Non è spiegabile la partita, la vittoria è stata tutta di cuore", commenta Carlos Tevez , ex attaccante dell'Albiceleste e della Juventus, che affiancava Closs.

Scaloni parla a caldo

La tv argentina ha provato anche a ottenere un commento a bordo campo del ct, Lionel Scaloni, che però è stato di poche parole: "Sono troppo emozionato, che gruppo di giocatori che è questo! E' l'unica cosa che posso dire", ha affermato. L'euforia per la vittoria si è riversata immediatamente anche sui portali delle principali testate. "Cuore da campione", titola lo specializzato Olé, mentre Clarin parla di "Rimonta epica" e La Nacion descrive la partita come una "Battaglia storica". Il popolo dei tifosi argentini è in festa.