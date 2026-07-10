"Arbitri corrotti contro l'Egitto", la clamorosa mail inviata dall'Argentina ai giornalisti: "Vittime di un attacco hacker"

"Contro l'Egitto decisioni arbitrali corrotte". Firmato, Federcalcio argentina. Un caso clamoroso ha acceso la giornata di molte redazioni in giro per il mondo. Colpa di una mail inviata dall'Afa nella quale, di fatto, si certificava la corruzione dell'arbitro Letexier a vantaggio di Messi e compagni. All'inizio si era pensato ad un (clamoroso) errore, poi il quadro si è via via chiarito. "Esiste la possibilità che il nostro account sia stato oggetto di un accesso non autorizzato - hanno fatto sapere dall'Afa -. Stiamo lavorando per chiarire quanto accaduto e adottare le necessarie misure di sicurezza".