Messi non si ferma più: un altro record nella sua straordinaria carriera, ecco quale

Lionel Messi sigla un nuovo, l'ennesimo, record della sua straordinaria carriera. Nella vittoria della sua Argentina contro la Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali il numero 10 non è andato a segno (è la prima volta che accade in questo torneo), ma è riuscito comunque a entrare nella storia, diventando il miglior assistman della storia della competizione.

Messi, il miglior assistman dei Mondiali

Al decimo minuto della partita Messi ha servito da calcio d'angolo il pallone che ha portato al gol del momentaneo 1-0 di Alexis Mac Allister. Si tratta del decimo assist in carriera per lui ai Mondiali, che permette all'otto volte vincitore del Pallone d'Oro di superare il tedesco Fritz Walter, fermo a quota nove. Così, dopo essere diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della competizione, adesso Messi detiene anche il record di maggiori assist serviti.

Adesso la sfida all'Inghilterra in semifinale

Con la vittoria ottenuta ai supplementari contro la Svizzera, l'Argentina ha conquistato la qualificazione alla semifinale, nella quale affronterà l'Inghilterra, che a sua volta ha eliminato la Norvegia. Nell'altra semifinale, invece, la Francia affronterà la Spagna. Messi è attualmente il capocannoniere del Mondiale con otto reti, gli stessi segnati da Mbappé.