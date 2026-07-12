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Messi e Baggio insieme dopo la vittoria dell'Argentina: la dedica speciale e il regalo

L'incontro tra il capitano dell'Albiceleste e Il Divin Codino dopo i quarti dei Mondiali è già diventato virale
3 min
TagsMessiBaggioargentina
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Messi e Baggio insieme, in uno scatto iconico per ogni amante del calcio. Dopo la partita dei quarti di finale dei Mondiali, vinta dall'Argentina contro la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, nella pancia dello stadio di Kansas City Messi ha scattato una foto con il Divin Codino. Un incontro tra due vincitori del Pallone d'Oro, tra due numeri 10, pubblicato poi da Baggio sul proprio profilo Instagram.

"Ti voglio bene amico mio". La dedica di Baggio a Messi

"Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio". Questa la dedica scritta da Roberto Baggio sul proprio profilo Instagram che conta 1,1 milioni di follower. Nella foto i due sono sorridenti, con l'italiano che abbraccia Messi. Entrambi mostrano la maglia dell'Argentina con il 10 in bella vista, donata dal capitano dell'Albiceleste

Il primo incontro tra Messi e Baggio nel 2010

Un nuovo incontro tra Messi e Baggio. La prima volta fu nel 2010, quando Pep Guardiola, allora allenatore del Barcellona, portò il Divin Codino, suo ex compagno ai tempi del Brescia, negli spogliatoi del Camp Nou per presentargli Messi, che aveva appena segnato quattro gol all'Arsenal in Champions League. L'allenatore introdusse Baggio a Messi dicendogli: "Lui è il miglior giocatore con cui ho giocato".

 

 

 

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