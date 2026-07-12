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Messi furioso contro l'arbitro in Argentina-Svizzera: "Non mancarmi di rispetto"

L'argentino diventa il miglior assistman della storia dei Mondiali, accede alla semifinale, ma macchia la serata con un'accesa discussione con Pinheiro
3 min
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Per la prima volta in questo Mondiale, Lionel Messi non ha segnato. Dopo essere andato sempre in gol contro Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde ed Egitto, la stella dell'Argentina non è riuscito a essere decisivo sottoporta nella sfida valida per i quarti di finale contro la Svizzera. Il calciatore dell'Inter Miami ha comunque messo a referto l'assist per il primo gol segnato da MacAllister e proprio grazie a quel passaggio è diventato il miglior assistman della storia dei Mondiali. Una serata comunque positiva anche per la vittoria contro gli elvetici e l'accesso alla semifinale dl torneo, dove affronteranno l'Inghilterra. Partita che però è stata macchiata da un comportamento di Messi.

 

 

Messi contro l'arbitro Pinheiro: la discussione durante Argentina-Svizzera

La partita è stata particolarmente accesa, molto fisica, specialmente nel primo tempo, quando c'è un'accesa discussione tra Lionel Messi e il direttore di gara Joao Pedro Pinheiro. Intorno alla metà della prima frazione di gioco, dopo un'entrata dura degli avversari ai suoi danni, l'argentino va a muso duro contro l'arbitro portoghese, che, stando alle ricostruzioni fatte dall'emittente ESPN, non ha usato un tono che è piaciuto a Messi.

 

 

L'argentino ha dunque risposto: "Parlami correttamente, non mancarmi di rispetto". Nel secondo tempo è poi arrivato il discusso episodio che ha portato all'espulsione di Embolo e ha indirizzato la partita verso la vittoria dell'Albiceleste.

 

 

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