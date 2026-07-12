Messi furioso contro l'arbitro in Argentina-Svizzera: "Non mancarmi di rispetto"
Per la prima volta in questo Mondiale, Lionel Messi non ha segnato. Dopo essere andato sempre in gol contro Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde ed Egitto, la stella dell'Argentina non è riuscito a essere decisivo sottoporta nella sfida valida per i quarti di finale contro la Svizzera. Il calciatore dell'Inter Miami ha comunque messo a referto l'assist per il primo gol segnato da MacAllister e proprio grazie a quel passaggio è diventato il miglior assistman della storia dei Mondiali. Una serata comunque positiva anche per la vittoria contro gli elvetici e l'accesso alla semifinale dl torneo, dove affronteranno l'Inghilterra. Partita che però è stata macchiata da un comportamento di Messi.
Messi contro l'arbitro Pinheiro: la discussione durante Argentina-Svizzera
La partita è stata particolarmente accesa, molto fisica, specialmente nel primo tempo, quando c'è un'accesa discussione tra Lionel Messi e il direttore di gara Joao Pedro Pinheiro. Intorno alla metà della prima frazione di gioco, dopo un'entrata dura degli avversari ai suoi danni, l'argentino va a muso duro contro l'arbitro portoghese, che, stando alle ricostruzioni fatte dall'emittente ESPN, non ha usato un tono che è piaciuto a Messi.
L'argentino ha dunque risposto: "Parlami correttamente, non mancarmi di rispetto". Nel secondo tempo è poi arrivato il discusso episodio che ha portato all'espulsione di Embolo e ha indirizzato la partita verso la vittoria dell'Albiceleste.