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In Bangladesh si tifa Argentina: in migliaia festeggiano la vittoria contro la Svizzera

Caroselli in motorino, in migliaia in strada e davanti ai maxischermi per seguire l'Albiceleste: storia di una passione senza confini
3 min
TagsargentinaBangladeshMondiali 2026
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Bandiere, sciarpe, tamburi, maglie dell'Argentina: in Bangladesh tutti pazzi per l'Albiceleste. A documentarlo è un video rilanciato da TyC Sports, postato su X dal bangladese Muhammad Sobug. Che, manco a farlo apposta, ha scelto di chiamare il suo account @SobugMessi10jr. Quello condiviso dal portale argentino, relativo ad alcuni festeggiamenti nella Daffodil International University di Dacca è, però, solo uno dei tantissimi filmati attraverso i quali Muhammad Sobug sta testimoniando l'incredibile sostegno per l'Argentina da parte di una marea umana di migliaia di suoi connazionali che si riunisce per seguire i match dei Mondiali 2026. In un altro video, per esempio, è stata registrata l'esplosione di gioia al momento di uno dei gol di Messi e compagni nei quarti di finale contro la Svizzera. Didascalia: "Questa è la febbre argentina nel mio paese, il Bangladesh. L'Argentina segna … e si festeggia! Vamos! Semifinale!".

Caroselli in motorino, Messi idolo: in Bangladesh è Argentina Mania

Una vera e propria passione quella per l'Argentina in Bangladesh. Celebrata addirittura con caroselli in motorino dopo le vittorie di Messi e compagni. Quel Messi che viene osannato come il più grande di tutti i tempi. Come il re "chiamato a difendere la corona" e a impugnare per il secondo Mondiale consecutivo la Coppa del Mondo più che uno scettro. Un caso singolare che racconta di un affetto sincero, spontaneo e autentico. Un colpo d'occhio incredibile. Chissà se il Bangladesh riuscirà, un giorno, a qualificarsi per un Mondiale, magari sfruttando l'eventuale allargamento a 64 nazionali nei pensieri di Infantino. Intanto, tifo sfrenato per l'Argentina.

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