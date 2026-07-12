In Bangladesh si tifa Argentina: in migliaia festeggiano la vittoria contro la Svizzera

Bandiere, sciarpe, tamburi, maglie dell'Argentina: in Bangladesh tutti pazzi per l'Albiceleste. A documentarlo è un video rilanciato da TyC Sports, postato su X dal bangladese Muhammad Sobug. Che, manco a farlo apposta, ha scelto di chiamare il suo account @SobugMessi10jr. Quello condiviso dal portale argentino, relativo ad alcuni festeggiamenti nella Daffodil International University di Dacca è, però, solo uno dei tantissimi filmati attraverso i quali Muhammad Sobug sta testimoniando l'incredibile sostegno per l'Argentina da parte di una marea umana di migliaia di suoi connazionali che si riunisce per seguire i match dei Mondiali 2026. In un altro video, per esempio, è stata registrata l'esplosione di gioia al momento di uno dei gol di Messi e compagni nei quarti di finale contro la Svizzera. Didascalia: "Questa è la febbre argentina nel mio paese, il Bangladesh. L'Argentina segna … e si festeggia! Vamos! Semifinale!".