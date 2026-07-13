Argentina favorita ai Mondiali 2026? Il gesto di Paredes parla chiaro

Paredes ai Mondiali 2026: "Nessun favore all'Argentina: le regole sono chiare"

Leandro Paredes ha difeso la scelta arbitrale senza esitazioni. "Non vedo dove sia la polemica. Le regole sono chiare. L'attaccante ha simulato, io non l'ho toccato. La decisione è stata corretta", ha spiegato il centrocampista argentino alla stampa. Paredes ha poi risposto anche alle voci che continuano ad alimentare l'idea di un Mondiale favorevole alla Selección e Messi. "Non diamo peso a quello che si dice. Le polemiche ci saranno sempre, purtroppo fanno parte del calcio. Noi pensiamo soltanto a rispondere sul campo". Se i riflettori sono puntati su Messi, Julián Álvarez ed Enzo Fernández, il contributo di Paredes resta fondamentale per gli equilibri della squadra. Contro la Svizzera l'ex della Roma ha guidato ancora una volta l'Argentina nella costruzione del gioco, risultando il giocatore con il maggior numero di passaggi completati. Il suo lavoro permette a Enzo Fernández e Alexis Mac Allister di avere maggiore libertà offensiva, come dimostrano anche i gol realizzati nelle ultime due partite. "Cerco sempre di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Ai Mondiali bisogna anche saper soffrire e noi lo abbiamo fatto ancora una volta", ha assicurato Paredes. Poi un messaggio chiaro sul gruppo: "Non possiamo aspettarci che sia sempre Leo Messi a risolvere le partite. Abbiamo tanti giocatori che sono all'altezza e, fortunatamente, stanno dimostrando il loro valore". Nel finale della sfida Paredes ha chiesto il cambio a causa di un forte crampo alla gamba sinistra, ma ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: si è trattato soltanto di una sostituzione precauzionale.

Le parole di Paredes sull'Inghilterra

L'attenzione dell'Argentina è già rivolta alla semifinale contro l'Inghilterra. Paredes, però, invita a mantenere la calma e ad affrontare il match con lo stesso approccio mostrato finora. "Non abbiamo mai pensato troppo agli avversari futuri, affrontiamo una partita alla volta. Sappiamo cosa rappresenta l'Inghilterra per il nostro Paese, ma resta una partita di calcio". Per Leandro non esistono favoriti in un Mondiale che ha dimostrato grande equilibrio. "Non credo ci siano favoriti. Tutte le squadre sono molto vicine come livello e prepareremo questa sfida nel migliore dei modi. Siamo una squadra con mentalità vincente, voglia di competere e grande amore per la nostra gente. Abbiamo costruito qualcosa di speciale".