L'Argentina sceglie la scaramanzia contro l'Inghilterra: i gol dell'86 di Maradona per Messi contro Kane...

Una rivalità storica, quella tra Argentina e Inghilterra. Nella semifinale dei Mondiali, con in palio quindi l'accesso all'ultimo atto della competizione, porrà nuovamente di fronte le due selezioni, due popoli, il cui conflitto affonda le sue radici nella guerra combattuta all'inizio degli anni Ottanta per il controllo delle Isole Malvinas o Falkland , a seconda della nazionalità. Una sfida che si ripresenta a quaranta anni di distanza da quella, storica, del 1986, decisa da Maradona. E, proprio in memoria di quel precedente, l'Argentina ha deciso di affidarsi alla scaramanzia, già per quanto riguarda la scelta della divisa .

Argentina con la maglia blu contro l'Inghilterra? La richiesta alla FIFA

Nella gara del 22 giugno del 1986, nella quale Maradona passò alla storia prima con "La mano de Dios" quindi segnando il "gol del secolo", l'Argentina indossava la seconda divisa, quella blu. Non solo: anche nel 1998, nel Mondiale francese, i sudamericani ebbero la meglio ai calci di rigore sugli inglesi indossando... una maglia blu. Per questo motivo, la Federazione argentina avrebbe fatto presentato una richiesta alla Fifa per poter indossare la seconda divisa, che cromaticamente si avvicina molto a quella indossata quaranta anni prima.

Il coro che ha già infiammato la sfida

L'Argentina si è qualificata alla semifinale dopo aver eliminato la Svizzera ai tempi supplementari. Anche l'Inghilterra ha strappato il pass dopo i centoventi minuti contro la Norvegia. La sfida si è già "infiammata" nelle ultime ore, quando sui social è diventato virale il nuovo coro cantato dalla nazionale Albiceleste, "Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo, Argentina quiero verte bicampeòn". In Gran Bretagna non l'hanno presa affatto bene. Il Daily Mail ha scritto: "Questa è già la partita del rancore per i giocatori argentini, che nella notte si sono uniti ai loro tifosi intonando un altro coro anti-inglese che circola da decenni".