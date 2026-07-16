Il gol di Lautaro Martinez scatena la festa anche in Antartide: la bandiera argentina sventola a -23°C

Il successo dell'Argentina contro l'Inghilterra , che è valso la finale dei Mondiali per gli uomini di Scaloni, ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi della formazione sudamericana. I festeggiamenti, iniziati al fischio finale del direttore di gara, sono scattati in tutto il mondo, coinvolgendo un gran numero di sostenitori.

La bandiera argentina sfida il freddo

Anche in luoghi decisamente inaspettati. Un video che sta girando in rete, ha visto come protagonista un tifoso argentino che ha deciso di onorare il successo di Messi e compagni, sfidando il freddo più estremo. Munito di bandiera biancoceleste e in maniche corte (indossando solo la maglia della nazionale), il protagonista del video ha deciso di celebrare il successo con l'Inghilterra in modo originale.

Una festa a -23°C

L'uomo si trovava nella Base Esperanza, in Antartide e, secondo quanto riportato nel video, ha deciso di festeggiare il successo dell'Argentina uscendo allo scoperto e sfidando la temperatura di -23°C. Ha sventolato con orgoglio la bandiera argentina, mantenendola saldamente, nonostante il forte vento. Il gol di Lautaro Martinez, realizzato in pieno recupero, ha scaldato il cuore del tifoso, permettendogli di sfidare il freddo polare.