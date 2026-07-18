Maradona Jr: "Messi il primo degli umani, mio padre un alieno. Chi li paragona è uno stupido"

Il paragone tra Maradona e Messi è stato l’argomento più dibattuto dell’estate.

«Chi fa questo paragone è molto stupido, e lo dico con grande rispetto. Primo: anche Messi, che è il diretto interessato, ha detto che è un paragone che non si può fare perché Diego è il numero uno. Secondo: il calcio è cambiato. Come si fa a paragonare un giocatore che ha giocato in un’epoca in cui valeva tutto - calci, pugni, botte in campo - con uno che gioca in un’epoca in cui al primo pestone si fischia un rigore? E terzo: non si possono paragonare gli extraterrestri con gli umani».

Gli argentini hanno la fortuna di esserseli goduti entrambi.

«Sì, anche se io mi sono goduto più Messi. Di papà ricordo la fine della carriera, quando ormai aveva quasi smesso. Ma alla fine c’è solo da applaudire questi due fenomeni e quello che hanno fatto».

Forse è l’abitudine ad avere un idolo che lo fa ricercare continuamente, perché manca.

«Ma è un errore. Quando Messi smetterà, speriamo tra almeno dieci anni, ci sarà un vuoto in nazionale. Parliamo di giocatori che rinascono difficilmente, di uno che a trentanove anni ancora riesce a fare come la differenza con una qualità immane. Penso al cross per Lautaro contro l’Argentina: al 93’ con il piede meno forte. Lì ti fa capire che mostro è».

Senza dimenticare che ha 39 anni e arriva da tre stagioni di Mls.

«Penso che sia stata una scelta che gli ha fatto rinunciare a qualcosa dal punto di vista tecnico ma che l’ha aiutato fisicamente a mantenere un livello altissimo. Negli Stati Uniti il campionato è molto fisico, anche se meno competitivo: è stato lungimirante».

E stasera se la vedrà con uno a cui vent’anni faceva il bagnetto.

«Speriamo che trascorrano ancora molti anni prima che Messi passi lo scettro. Yamal è giovane, c’è ancora tempo».

È lui il suo erede?

«Credo di sì. Parliamo di un fuoriclasse, un predestinato. Un anno e mezzo fa, quando allenavo a Tenerife, lo guardavo giocare quasi tutte le domeniche. Spaziale: a 19 anni sembra che giochi a livello professionistico da almeno dieci».

Può fare anche meglio di Messi?

«Non credo proprio».