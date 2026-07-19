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Il superpotere di Messi, cos'è la visione periferica e perché non tutti possono averla© Getty Images via AFP

Il superpotere di Messi, cos'è la visione periferica e perché non tutti possono averla

La straordinaria visione periferica di Messi è il segreto del suo talento: un dono naturale che gli permette di anticipare ogni giocata
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TagsMessi
Argentina

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Leo Messi continua a far sognare per i suoi gol, i dribbling irresistibili e gli assist da fuoriclasse. Stando a chi lo ha seguito da vicino, il vero elemento che lo rende un campione irripetibile è la sua eccezionale visione periferica. Gerardo Salorio, storico preparatore atletico della Nazionale argentina, ha spiegato al programma tv La Mañana con Moria come questa caratteristica consenta a Messi di leggere il gioco con un anticipo impressionante, trasformando situazioni ordinarie in azioni decisive. Salorio ha assicurato che la precisione della giocata non è frutto del caso, ma della capacità di percepire ogni movimento in campo e scegliere con lucidità la soluzione migliore in una frazione di secondo.

Cos'è la visione periferica di Messi

La visione periferica è la capacità di percepire ciò che accade ai lati del proprio campo visivo senza distogliere lo sguardo dall'azione principale. Nel calcio rappresenta una qualità preziosissima, perché permette di controllare contemporaneamente posizione dei compagni, movimenti degli avversari e spazi liberi. È proprio questa abilità che consente ai grandi campioni di anticipare le giocate, individuare linee di passaggio invisibili ai più e prendere decisioni in tempi rapidissimi. Nel caso di Messi, questa caratteristica si traduce in assist millimetrici, cambi di gioco improvvisi e giocate che sembrano impossibili da prevedere. Secondo Salorio, Messi possiede una straordinaria capacità decisionale, che gli permette di calcolare con precisione traiettorie, tempi e spazi prima ancora che l'azione si sviluppi completamente.

La visione periferica si può allenare? La risposta sorprende

Ma qualità può essere allenata oppure è un dono naturale? Il giornalista Federico Seeber ha osservato come tutti i bambini sognino di diventare Messi, ma ha anche sottolineato che una visione periferica di questo livello sembra difficilmente replicabile con l'allenamento. La risposta di Gerardo Salorio è stata netta: secondo l'ex preparatore dell'Argentina, una predisposizione del genere è innata. "Tutti abbiamo un dono; la chiave è scoprirlo", ha spiegato, evidenziando come il talento naturale rappresenti la base su cui costruire una carriera straordinaria. È proprio questa combinazione tra qualità innate, allenamento mentale e straordinaria lettura del gioco a rendere La Pulce uno dei calciatori più completi e influenti della storia del calcio.

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