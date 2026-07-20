Lautaro senza minuti in finale, il post della moglie dopo le polemiche: "Sei sempre stato rispettoso e..."

NEW YORK (STATI UNITI) - È cocente, in casa Argentina , la delusione per la sconfitta nella finalissima del Mondiale 2026 . Il ko maturato al ' MetLife Stadium ' di New York contro la Spagna ha impedito a Lionel Messi e compagni di bissare il trionfo del 2022 in Qatar e alimentato una serie di polemiche per il mancato impiego di Lautaro Martinez : eroe della semifinale contro l'Inghilterra , con un gol pesantissimo, di testa, arrivato in pieno recupero, il capitano dell'Inter non ha giocato neanche un minuto dell'atto conclusivo della Coppa del Mondo scatenando numerose reazioni sui social . Gli utenti si sono scagliati contro il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni , reo di aver escluso il classe 1997 dai 17 giocatori impiegati per la partita delle partite .

Lautaro senza minuti in finale: il post della moglie Agustina dopo le polemiche

Ci ha pensato Agustina Gandolfo, moglie del 'Toro' di Bahia Blanca, a spegnere tutte le polemiche per il mancato ingresso del numero 22 della Seleccion in finale con un lungo e sentito post su Instagram: "Silenzioso. Sempre rispettoso. Da dove ti trovi, lavorando in silenzio e confidando nel fatto che lo sforzo trovi sempre il suo momento. Ti ho visto prepararti per questo Mondiale per tanto tempo. Ho visto - si legge - tutto quello che hai fatto quando nessuno guardava. Lo sforzo fisico, la forza mentale, le ore di lavoro, la voglia di superarti ogni giorno. Hai una fame di crescita che ammiro, una attitudine che mi riempie di orgoglio e un'umiltà che non smette mai di sorprendermi. Anche nei momenti più belli, la prima cosa che pensi è a noi. 'È per voi, tutto è per voi', mi dici sempre.

E ogni volta che lo leggo, mi si fa un nodo alla gola. Perché dietro il giocatore che tutti vedono, c'è un uomo con un grande cuore. E questo è il mio più grande orgoglio. Ti ammiro profondamente. Ti amo con tutto il mio cuore. E nonostante questa sconfitta, per noi hai già vinto molto tempo fa".