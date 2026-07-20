Non solo Paredes, spunta il pugno di Ayala a Dani Olmo. L'altra aggressione argentina passata inosservata

Non solo la maxi rissa che ha visto protagonista Leandro Paredes . A distanza di ore dalla finale dei Mondiali 2026 , vinta dalla Spagna per 1-0 ai supplementari contro l'Argentina grazie al gol decisivo di Ferran Torres , sui social è emerso un altro episodio destinato a far discutere. Mentre l'attenzione era tutta concentrata sullo scontro tra Paredes, Gavi ed Eric García, le immagini riprese da alcuni tifosi hanno immortalato un alterco avvenuto pochi metri più in là. Protagonisti Dani Olmo e Roberto Ayala, vice di Lionel Scaloni ed ex storico difensore del Valencia . Nella sequenza si vede Ayala tentare inizialmente di allontanare i giocatori dalla rissa principale. Pochi istanti dopo, però, il confronto con Olmo si accende: l'argentino afferra il fantasista spagnolo per la maglia e gli rifila un pugno al volto. Un episodio che la diretta televisiva non ha mostrato, ma che è rapidamente diventato virale grazie ai video diffusi sui social.

Finale Mondiali 2026, il pugno di Ayala dell'Argentina a Dani Olmo della Spagna

Il gesto di Ayala ha rischiato di innescare una nuova rissa, ma Dani Olmo ha mantenuto il controllo e ha scelto di non reagire fisicamente. Fondamentale l'intervento di Eric García, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a separare i contendenti prima che la situazione potesse degenerare. Lo stesso García era già stato coinvolto negli scontri principali, finendo a terra dopo una spinta di Paredes e venendo successivamente afferrato per il collo. Anche Gavi era stato bersaglio del centrocampista argentino, in un finale incandescente che ha costretto arbitro, staff tecnici e giocatori a intervenire per riportare la calma. Lionel Scaloni, insieme ai collaboratori Walter Samuel e allo stesso Ayala, ha cercato più volte di sedare gli animi durante la confusione generale, ma la tensione accumulata nei 120 minuti e nei festeggiamenti spagnoli ha reso inevitabile l'esplosione del caos dopo il triplice fischio.

Il silenzio di Olmo e il possibile intervento della Fifa

Nel post partita Dani Olmo ha evitato di soffermarsi sul pugno ricevuto, preferendo lanciare un messaggio sui valori dello sport piuttosto che alimentare ulteriori polemiche. "Alla fine ciò che conta sono i valori che si vogliono trasmettere. Siamo un esempio per tanti ragazzi e ragazze e dobbiamo comportarci di conseguenza". Resta ora da capire se la Commissione disciplinare della FIFA aprirà un fascicolo sull'accaduto. Il referto arbitrale, infatti, avrebbe registrato soltanto l'espulsione di Leandro Paredes per il suo comportamento al termine della partita, mentre l'episodio che ha coinvolto Ayala non sarebbe stato rilevato dagli ufficiali di gara. Secondo alcune ricostruzioni provenienti dall'Argentina, alla base della rissa ci sarebbero stati anche scambi di provocazioni verbali durante i festeggiamenti della Roja. Un dettaglio che, però, non cambia la sostanza di un finale ad altissima tensione, destinato a lasciare strascichi ben oltre il trionfo della Spagna, salita sul tetto del mondo conquistando il suo secondo titolo iridato.