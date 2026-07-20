"Argentina razzista", il duro messaggio dell'attore Samuel L. Jackson scatena il caos  

Samuel L. Jackson ai Mondiali 2026: "Non tifate Argentina"

L'attore Premio Oscar, 77 anni, ha ricondiviso nelle sue Instagram Stories un contenuto pubblicato dalla SEC Black Alumni Network, organizzazione che riunisce laureati afroamericani. Il messaggio invitava apertamente le persone nere a non sostenere l'Argentina durante il Mondiale, definendola "storicamente uno dei Paesi più razzisti al mondo". A corredo del testo compariva un fotomontaggio del personaggio di Stephen, interpretato proprio da Jackson nel film cult Django Unchained, con la maglia della nazionale argentina. Il post concludeva con un messaggio provocatorio: "Se sei una persona nera che tifa Argentina, è così che ti vedo", richiamando il ruolo del personaggio nel film di Quentin Tarantino. Nella pellicola Stephen era lo schiavo domestico anziano e capo della servitù nella piantagione Candyland. Nonostante la sua condizione, era leale e devoto al suo padrone nonché noto per il suo atteggiamento manipolatore, razzista verso gli altri afroamericani e crudele.

La replica dei tifosi argentini: migliaia di commenti contro l'attore

La presa di posizione della star hollywoodiana ha scatenato una durissima reazione sui social. Non essendo possibile rispondere direttamente a una Storia Instagram, migliaia di tifosi argentini hanno invaso i post più recenti pubblicati sul profilo dell'attore. I numeri parlano chiaro: gli ultimi contenuti di Jackson, che normalmente raccolgono meno di mille commenti, hanno rapidamente superato quota 3.000, con numerosi utenti che hanno accusato la star di aver contribuito a diffondere informazioni fuorvianti. Tra i messaggi più apprezzati spiccano commenti come: "Non posso credere che una persona intelligente come te abbia creduto alla disinformazione" oppure "Mi hai deluso, ti ho sempre ammirato". Altri utenti hanno contestato duramente la scelta dell'attore di condividere un contenuto ritenuto offensivo nei confronti dell'intero popolo argentino. Su X è intervenuta la scrittrice Flor Freijo: "Samuel Jackson dice che l'Argentina è il paese più razzista del mondo, nonostante il suo paese abbia abolito la segregazione razziale nel 1965 e che domani deporterà violentemente i migranti, rinchiudendo i loro figli di cinque anni nei centri di detenzione, pagliaccio".