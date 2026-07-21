Argentina, Dibu Martinez medita l'addio alla nazionale: "Forse è il momento di fare un passo indietro"

Argentina, Dibu Martinez medita l'addio: "Forse è il momento di fare un passo indietro..."

Attraverso il suo account Instagram, in un post - diventato virale - corredato da una serie di foto della finalissima disputata domenica, il 'Dibu' si è rivolto così ai suoi follower, mettendo in discussione la sua avventura con la maglia dei vice campioni del mondo dopo anni di trionfi: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". Nel frattempo, la Juve, osserva.