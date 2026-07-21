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martedì 21 luglio 2026
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Argentina, Dibu Martinez medita l'addio alla nazionale: "Forse è il momento di fare un passo indietro"

Il portiere dell'Albiceleste affida ai social tutta la sua delusione dopo la sconfitta in finale Mondiale contro la Spagna: il post è virale
2 min
TagsDibu MartinezargentinaMondiali 2026
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BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Non si placa l'enorme delusione in casa Argentina. Poco meno di 48 ore fa, l'Albiceleste perdeva la finale del Mondiale 2026 contro la Spagna al 'MetLife Stadium' di New York, fallendo l'obiettivo di centrare il quarto trionfo iridato, il secondo consecutivo dopo l'apoteosi a Qatar 2022. Tra i più delusi Emiliano 'Dibu' Martinez: il portiere della Seleccion, obiettivo di mercato della Juventus di Luciano Spalletti, ha affidato ai social tutta la sua amarezza per un traguardo solo sfiorato, lanciando al contempo l'allarme sul suo futuro a breve termine...

Argentina, Dibu Martinez medita l'addio: "Forse è il momento di fare un passo indietro..."

Attraverso il suo account Instagram, in un post - diventato virale - corredato da una serie di foto della finalissima disputata domenica, il 'Dibu' si è rivolto così ai suoi follower, mettendo in discussione la sua avventura con la maglia dei vice campioni del mondo dopo anni di trionfi: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". Nel frattempo, la Juve, osserva.

 

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