Paredes attacca Gavi dopo la maxi squalifica: "Mi ha dato un pugno, non è giusto". E sul Milan non ha dubbi

Leandro Paredes non ci sta. A oltre un mese dalla turbolenta finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna , il centrocampista del Boca Juniors è tornato sugli incidenti che hanno segnato il dopo partita e soprattutto sulla pesantissima sanzione ricevuta dalla FIFA: dieci giornate di squalifica e una multa da 90mila dollari . Una decisione che l'argentino considera sproporzionata, soprattutto se confrontata con il provvedimento adottato nei confronti di Gavi , fermato per una sola partita. "Penso che sia esagerata. La cosa strana è che Gavi ne ha ricevuta una, ed è stato lui a colpirmi al petto", ha attaccato Paredes dopo la vittoria del Boca Juniors contro il Lanús nel Torneo di Clausura.

Paredes contro la FIFA: "Gavi mi ha colpito al petto"

La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa in un clima tesissimo. Le scintille tra Argentina e Spagna si sono trasformate in una rissa che ha coinvolto numerosi giocatori delle due nazionali. La FIFA, una volta esaminati gli episodi, ha deciso di usare la mano pesante soprattutto nei confronti di Paredes. Per il centrocampista argentino sono arrivate dieci giornate di stop e una multa da 90mila dollari. Nahuel Molina è stato invece squalificato per sette partite, mentre Thiago Almada e Gavi hanno ricevuto una giornata. Tre turni di squalifica sono stati inoltre inflitti a Roberto Ayala, componente dello staff tecnico dell'Albiceleste. È proprio il confronto con la punizione riservata al centrocampista del Barcellona a non convincere Paredes. Secondo Leandro, Gavi avrebbe avuto un ruolo tutt'altro che marginale negli scontri e lo avrebbe colpito al petto. Da qui la contestazione nei confronti di quello che considera un trattamento differente per episodi avvenuti nello stesso contesto. La vicenda, dunque, è tutt'altro che chiusa.