Paredes, parole pesantissime dopo il ritiro di Messi: Argentina in ansia

Il ritiro di Messi dalla Nazionale argentina rischia di aprire una fase molto più profonda di quanto immaginato per l’Albiceleste. Dopo l’addio del capitano, anche Leandro Paredes ha messo seriamente in dubbio la propria permanenza in Nazionale. Il centrocampista e capitano del Boca Juniors non ha nascosto il peso della decisione dell’amico, lasciando intendere che un altro addio eccellente potrebbe essere vicino. "Sarà difficile che io continui in Nazionale", ha detto ai giornalisti in conferenza stampa. Parole che assumono ancora maggiore significato considerando la situazione del centrocampista, fermato dalla FIFA per dieci partite dopo quanto accaduto contro la Spagna. L’ Argentina potrebbe dunque perdere, quasi contemporaneamente, due protagonisti della squadra che negli ultimi anni ha costruito un ciclo vincente.

Paredes commenta il ritiro di Messi

Paredes ha raccontato alla stampa come all'interno dello spogliatoio argentino ci fosse già la consapevolezza che la finale del Mondiale contro la Spagna avrebbe potuto rappresentare l'ultima partita della Pulce con l'Albiceleste. "Avevamo parlato negli ultimi giorni del Mondiale e sapevamo che probabilmente la finale sarebbe stata la sua ultima partita. Ma non eravamo comunque preparati, per quello che Leo significa per noi", ha rivelato. Un addio difficile da metabolizzare anche per chi, come Paredes, ha condiviso con Messi alcuni dei momenti più importanti della storia recente dell'Argentina. "La sua eredità rimarrà per sempre, per quello che ha lasciato, per non essersi mai arreso e per aver dimostrato che i sogni si soffrono, si inseguono e alla fine si realizzano". Il centrocampista ha spiegato di non aver ancora voluto affrontare direttamente l'argomento con Messi dopo l'annuncio: "Non volevo mandargli un messaggio. Capisco quello che sta vivendo. Gli parlerò più avanti".