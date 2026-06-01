L'Australia convoca per la prima volta Volpato del Sassuolo: fino all'Under 21 ha giocato con l'Italia

Cristian Volpato cambia definitivamente bandiera e si prepara a vivere il suo primo Mondiale con l’ Australia . Dopo aver percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane fino all’Under 21 , l’attaccante del Sassuolo è stato inserito dal commissario tecnico Tony Popovic nella lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo .

Volpato convocato dall'Australia per il Mondiale

Nato a Sydney e cresciuto calcisticamente in Italia, il classe 2003 ex Roma figura tra i due giocatori della rosa australiana ancora privi di presenze con la nazionale maggiore. Insieme a lui c’è anche l’attaccante Tete Yengi, attualmente impegnato nel campionato giapponese. Tra i convocati dei Socceroos compare inoltre un altro volto noto del calcio italiano, il difensore del Parma Alessandro Circati, nato a Fidenza ma cresciuto in Australia, già nel giro della nazionale dal 2023. A guidare il gruppo sarà l’esperto portiere Mat Ryan, reduce da una stagione positiva con il Levante, che si appresta a disputare il suo quarto Mondiale. L'Australia, alla sua sesta partecipazione consecutiva a un Mondiale, è stata inserita nel Gruppo D insieme a Turchia, Stati Uniti e Paraguay.

Australia, la lista dei 26 convocati

Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers Fc), Mathew Ryan (Levante);

Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer Ak), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City);

Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney Fc);

Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).