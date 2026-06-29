L'Australia omaggia il suo portiere: una spiaggia di Melbourne diventa "Patrick Beach"

L'entusiasmo per il cammino dell'Australia ai Mondiali 2026 contagia anche Melbourne, dove è stata lanciata un'iniziativa tanto curiosa quanto simbolica. Per tutta la durata dell'avventura dei Socceroos nella rassegna iridata, la celebre St Kilda Beach sarà infatti ribattezzata "Patrick Beach" , un gioco di parole dedicato al portiere della Nazionale australiana, Patrick Beach. L'omaggio arriva dopo la qualificazione dell'Australia alla fase a eliminazione diretta del torneo. La formazione oceanica ha chiuso il Gruppo D al secondo posto, alle spalle degli Stati Uniti e davanti a Paraguay e Turchia, guadagnandosi così l'accesso ai sedicesimi di finale, dove il prossimo 3 luglio a Dallas affronterà l'Egitto.

Una spiaggia a Melbourne per il portiere della Nazionale

L’idea è stata accolta con entusiasmo anche dal Melbourne City, il club di appartenenza del portiere. "Si spendono anni per sviluppare giocatori con la speranza che entrino a far parte della squadra nazionale per la Coppa del Mondo", ha spiegato Brad Rowse, amministratore delegato del Melbourne City FC. Il dirigente ha poi sottolineato quanto l'iniziativa rappresenti un riconoscimento speciale per il calciatore: "Avere una spiaggia rinominata come uno dei nostri giocatori non è certo qualcosa che avevamo programmato. Ne siamo davvero molto felici".