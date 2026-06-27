Il Belgio ringrazia il Napoli: De Bruyne e Lukaku regalano il primo posto a Garcia!

Il Belgio ringrazia il Napoli e conquista il primo posto nel girone G grazie al 5-1 contro la Nuova Zelanda. I gol di Lukaku e De Bruyne (unico giocatore belga a segnare in tre Mondiali differenti) - oltre alla doppietta di Trossard - e il contemporaneo pareggio dell’Egitto per 1-1 contro l’Iran consegnano a Garcia una serata da favola a Vancouver e ai tifosi del Napoli tanti sorrisi. Perché KDB e Romeu si sono finalmente sbloccati in un Mondiale che sembrava maledetto: il centrocampista con un preciso sinistro dal limite a metà ripresa, l’attaccante - entrato all’85’- in gol addirittura al primo pallone giocato e, non contento, protagonista anche di un assist per l’ultimo sigillo di Saelemaekers (che in precedenza aveva regalato a sua volta l'assist all'attaccante). Insomma, una festa in piena regola dopo i due pareggi precedenti che avevano fatto storcere parecchie bocche in patria.

Egitto, che fatica: Iran sfortunato ma ancora in gioco

Nell’altra partita del girone l’Egitto è riuscito a conquistare il secondo posto nonostante una partita di totale sofferenza. L’Iran (che spera ancora in un ripescaggio tra le migliori terze) ha giocato una partita splendida, colpendo due traverse, sbagliando un rigore con l’ex Inter Taremi e vedendosi annullare il gol della vittoria dal Var al 93’. Per Salah e compagni, che erano già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, è basato un gol di Saber per fare festa. Ora l’Egitto se la vedrà contro l’Australia mentre il Belgio dovrà attendere l’ultima giornata per capire quale terza dovrà affrontare.

La cronaca delle partite

Belgio-Nuova Zelanda 5-1

C'è solo il Belgio in avvio di gara. All'11' Trossard riceve da Vanaken in area e tenta il mancino incrociato, ma la palla colpisce il palo prima di rotolare sulla linea di porta senza superarla. Trossard di nuovo protagonista pochi minuti dopo, quando una sua conclusione centra il gomito di Surman. Per Makhadmeh, però, il braccio del giocatore neozelandese è in posizione naturale, e dopo l'on-field review toglie il penalty. Il dieci belga è in gran serata, e dopo i tentativi precedenti trova la meritata rete del vantaggio al 28'. Angolo battuto dalla sinistra, Crocombe non esce, Payne controlla male e regala la palla a Trossard, che da due passi infila in rete per l'1-0. Il Belgio rimane in avanti, e poco prima della pausa ha una chance enorme per raddoppiare. Trossard verticalizza per De Ketelaere, che all'ingresso in area calcia troppo debolmente per impensierire Crocombe. Si va all'intervallo sul risultato di 0-1. La ripresa si apre con la seconda rete della squadra di Rudi Garcia. De Bruyne pesca Trossard, che dopo un tentativo respinto trova la seconda rete della serata. Il tris è firmato proprio da De Bruyne con il mancino. Il match sembra fermarsi sul 3-0 per il Belgio, ma la Nuova Zelanda accorcia con Just, bravo a raccogliere un pallone vagante e a calciare di prima intenzione alle spalle di Courtois. I Diavoli Rossi, però, tornano subito avanti di tre reti con il neo entrato Lukaku, che su assist di Raskin trova il 4-1. Nel finale c'è spazio anche per il 5-1 di Saelemaekers, dopo il quale cala il sipario sulla partita.

Egitto-Iran 1-1

L'Egitto avanza fin dall'inizio, trovando la rete del vantaggio al 5'. Salah ci prova con il mancino, Beiranvand esce e respinge in tuffo, ma non può nulla sulla conclusione di Saber per l'immediato 1-0 egiziano. Al 9' Taremi recupera palla in area su Abdelmonem, che lo atterra causando il calcio di rigore per l'Iran. Sul dischetto va proprio il centravanti ex Inter, ma Shobeir è bravissimo a lanciarsi sulla sua sinistra per respingere la conclusione. L'Iran trova ugualmente il pareggio al 14'. Mohammadi chiama Shobeir a un nuovo grande intervento, ma l'estremo difensore egiziano non può nulla sulla ribattuta di Rezaeian, che infila in rete la palla dell'1-1. Al 34' l'Egitto rischia di subire la rimonta, dopo una mischia in area terminata con la conclusione di Rezaeian, che termina ben oltre la traversa. Si va così all'intervallo sul risultato di 1-1. Decisamente meno emozioni in una ripresa dove l'Egitto sembra accontentarsi del pari. La prima parte di ripresa si gioca a ritmi molto più lenti, mentre succede di tutto nel finale. In pieno recupero, Khalilzadeh segna il gol del 2-1 per l'Iran sugli sviluppi di un piazzato, dopo una brutta uscita di Shobeir; in seguito a un lungo e accurato controllo, però, Marciniak annulla tutto per una lievissima posizione di fuorigioco dello stesso Khalilzadeh. Poco dopo ci prova Ezatolahi, ma il suo pallone sbatte sulla traversa. L'Iran deve arrendersi all'1-1 e sperare, al termine della fase a gironi, di rientrare tra le otto migliori terze del torneo.