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sabato 27 giugno 2026
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Garcia attacca la stampa belga e difende Lukaku e De Bruyne: "Ex campioni? Una definizione infelice"

Il ct dei Diavoli Rossi ha esaltato le prestazioni dei due calciatori del Napoli, che erano finiti nel mirino della critica dopo il pari con l'Iran
3 min
TagsRudi GarciaLukakuDe Bruyne
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Il Belgio di Rudi Garcia vince il proprio girone e stacca il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne di nuovo decisivi con la maglia dei Diavoli Rossi, nonostante le critiche ricevute dopo lo scialbo pareggio con l'Iran, che aveva messo in discussione il discorso qualificazione. Al termine del match con la Nuova Zelanda, l'ex allenatore della Roma si è lasciato andare, attaccando la stampa belga per il trattamento riservato nei giorni scorsi ai due calciatori del Napoli.

Belgio qualificato, Garcia attacca la stampa e difende Lukaku e De Bruyne

A Vancouver, nel post partita, Rudi Garcia ha esaltato le prove di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, autentici trascinatori contro la Nuova Zelanda, in occasione della gara decisiva per il passaggio del turno. Eppure, le critiche nei confronti dei due veterani del Belgio non erano certe mancate, con la stampa belga che aveva definito "mediocre" la prestazione di "Big Rom": "No, le critiche non le ho lette - ha detto uno stizzito Garcia - ma questo è quello che ho sentito dalla Francia, dal Belgio e onestamente non è una fonte di motivazione. Ho fiducia nei miei giocatori ed è per questo che la mia squadra è così com'è ora. Ho piena fiducia nei miei leader - ha sottolineato - e c'è solo una cosa che possiamo fare. Sta succedendo sul campo, la risposta è arrivata sul campo e non ho altro da aggiungere. Chi li ha definiti ex campioni? Direi che sia una definizione infelice".

 

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