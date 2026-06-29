Lukaku parla al Mondiale e si emoziona per il Belgio. Poi svela: "Ho un'idea sul futuro..."

Romelu Lukaku guarda al presente e al futuro. L'attaccante del Napoli, impegnato con la nazionale belga ai Mondiali, ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa ed ha svelato un particolare riguardante il suo futuro. "Mi vedo come allenatore. Se sarò un buon tecnico? Diciamo che la mia intenzione per il futuro è quella", ha ribadito.

Lukaku e il Mondiale: gli obiettivi

Il Belgio affronterà il Senegal nei sedicesimi di finale. "Io non mi pongo obiettivi - ha detto Lukaku - sono già contento di essere quì. Era già difficilissimo pensare di esserci dopo l'infortunio. Essere decisivo in una partita è fantastico, ovviamente. Mi lascio trasportare dagli eventi."

"Mondiale già da 8 su 10"

Insistendo sulla gioia di esserci, Lukaku spiega ulteriormente il suo stato d'animo: "In termini di soddisfazione personale, pensando ad aprile quando nessuno avrebbe puntato sulla mia presenza, darei un voto di 8 su 10. La squadra? Per ora è da 7 ma credo che potremo migliorare partita dopo partita".

La frecciata sugli 'ex'

Lukaku non perdona la critica: "Avevo già sentito parlare troppo degli 'ex' campioni, ma ho preferito concentrarmi sul lavoro quotidiano, mettendomi al servizio del commissario tecnico. Io preferisco concentrarmi sul campo, questa è la mia mentalità ed è ciò che ho sempre ceracto di trasmettere al gruppo".