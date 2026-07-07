Courtois al veleno sugli Usa: "Il Senegal era migliore! Ero sicuro che..."

A Thibaut Courtois non è bastato umiliare gli USA sul campo dopo che, a scanso di equivoci, i suoi compagni hanno provveduto a obliterare la formazione di Pochettino con la doppietta di De Ketelaere ed i gol di Vanaken e Lukaku; nel post-match il gigante del Real Madrid si è voluto togliere qualche sassolino dagli scarpini, descrivendo, nonostante il clima di profonda tensione legato al 'Balogun Gate', l'approccio mentale dei Diavoli Rossi come rilassato e consapevole della propria superiorità, dichiarando poi di aver avuto il piacere di incontrare nazionali ben più insidiose di quella statunitense.