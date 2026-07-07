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martedì 7 luglio 2026
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Courtois al veleno sugli Usa: "Il Senegal era migliore! Ero sicuro che..."

Il portiere belga critica il clima altisonante attorno alla squadra di casa sconfitta per 1-4 e rivela la sicurezza dei suoi nell'approcciare l'ottavo di finale
1 min
Belgio

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A Thibaut Courtois non è bastato umiliare gli USA sul campo dopo che, a scanso di equivoci, i suoi compagni hanno provveduto a obliterare la formazione di Pochettino con la doppietta di De Ketelaere ed i gol di Vanaken e Lukaku; nel post-match il gigante del Real Madrid si è voluto togliere qualche sassolino dagli scarpini, descrivendo, nonostante il clima di profonda tensione legato al 'Balogun Gate', l'approccio mentale dei Diavoli Rossi come rilassato e consapevole della propria superiorità, dichiarando poi di aver avuto il piacere di incontrare nazionali ben più insidiose di quella statunitense.

Le parole dell'estremo difensore belga

Il classe '92 in zona mista si è aperto dicendo: "Abbiamo punito la mancanza di rispetto che gli americani hanno mostrato nei nostri confronti negli ultimi giorni." Poi aggiunge: "Leggo certe cose e mi viene da ridere. Capisco che vogliano creare attenzione intorno agli Stati Uniti, ma oggi ero più sicuro di vincere rispetto alla partita contro il Senegal, che ha una squadra migliore degli americani".

 

 

 

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