Scandalo Belgio, il tradimento che ha distrutto De Bruyne e Courtois

Il Belgio corre ai Mondiali 2026 e torna d'attualità una vicenda che da oltre un decennio accompagna la nazionale: la rottura tra i giocatori Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois . Oggi i due condividono ancora lo spogliatoio, ma il rapporto personale si è interrotto da tempo. Una profonda amicizia si è trasformata in una convivenza esclusivamente professionale dopo uno scandalo sentimentale esploso nel 2013 e mai realmente superato.

Il triangolo amoroso che ha sconvolto il Belgio

De Bruyne e Courtois si conoscono fin da ragazzi. Cresciuti insieme nel settore giovanile del Genk, hanno poi proseguito carriere parallele fino al trasferimento al Chelsea. Nel 2013, però, le loro strade si sono incrociate fuori dal campo. In quel periodo Kevin De Bruyne era legato a Caroline Lijnen, ex tennista belga conosciuta nel 2010. Durante una vacanza a Madrid, dove Courtois difendeva la porta dell'Atletico Madrid, tra la ragazza e il portiere nacque una relazione destinata a far esplodere il caso. La vicenda emerse pubblicamente l'anno successivo, quando De Bruyne raccontò tutto nella sua autobiografia Keep It Simple. "La mia ex ragazza Caroline mi ha tradito con Thibaut Courtois quando è andata a Madrid. Quando l'ho scoperto, il mio mondo è crollato. Era un mio amico della nazionale, ci vedevamo ogni giorno", scrisse il centrocampista belga. Caroline Lijnen decise poi di raccontare la propria versione dei fatti alla rivista Story. Secondo il suo racconto, la relazione con De Bruyne era ormai compromessa dopo aver scoperto un precedente tradimento del calciatore con una sua amica. "Gli avevo dato un ultimatum. Volevo dargli un'altra possibilità, ma il nostro rapporto non è più stato lo stesso", spiegò, aggiungendo che proprio a Madrid trovò in Courtois un sostegno emotivo che, a suo dire, era mancato negli anni precedenti.

De Bruyne e Courtois: professionisti sì, amici mai più

Lo scandalo rischiò di avere conseguenze anche sul Belgio alla vigilia del Mondiale del 2014. L'allora commissario tecnico Marc Wilmots affrontò direttamente la questione, chiedendo a De Bruyne se ritenesse opportuno escludere Courtois dal gruppo. La risposta del centrocampista evitò uno strappo definitivo. "Non credo di avere il diritto di far escludere un giocatore dalla nazionale per una vicenda personale. È ancora un grande portiere". Da quel momento i due hanno continuato a vestire la stessa maglia, contribuendo ai risultati della nazionale belga: i quarti di finale nel 2014, il terzo posto ai Mondiali del 2018 e le successive partecipazioni alle grandi competizioni internazionali. Ma il loro rapporto non è mai tornato quello di un tempo. Anni dopo, lo stesso De Bruyne ha ammesso di non aver mai perdonato l'ex amico. "Sono riuscito a rimanere professionale in campo, ma da quel giorno non siamo più stati amici. Il calcio ti dà tutto, ma può anche mostrarti, nel modo più doloroso, la vera natura delle persone di cui ti fidi". Nel frattempo le vite dei protagonisti hanno preso strade diverse. Courtois, dopo la relazione con Marta Domínguez, madre dei suoi primi due figli, ha sposato nel 2023 la modella Mishel Gerzig. De Bruyne ha costruito una famiglia con Michèle Lacroix, mentre Caroline Lijnen è oggi sposata con Joris Lindelauf ed è madre di due figli.