Ibrahimovic di fuoco sulle scelte di Garcia: "Come si fa a togliere Courtois? È colpa sua..."

L'errore di Lammens cambia la partita tra Spagna e Belgio

Il momento chiave è arrivato al 71'. Con il Belgio ancora in piena corsa contro la Spagna, Courtois è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo posto è entrato Senne Lammens, alla terza presenza con i Diavoli Rossi. La gara è dunque rimasta in equilibrio fino all'88', quando è arrivato l'episodio destinato a cambiare tutto. Sul tiro dalla distanza di Pau Cubarsí, Lammens ha respinto centralmente, regalando di fatto il pallone a Mikel Merino, che non ha sbagliato e ha firmato il gol decisivo. Un errore pesantissimo per il portiere del Manchester United, reduce da una buona stagione in Premier League, ma ancora inesperto a livello internazionale. La sua incertezza ha inevitabilmente acceso il dibattito sulle scelte del ct e sull'opportunità di affidargli un finale così delicato.

Ibrahimovic senza freni: "È tutta colpa di Garcia"

Tra i commenti più duri c'è quello di Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese non ha risparmiato critiche su Fox Sports, attribuendo a Garcia la responsabilità dell'eliminazione. "Questa sconfitta è colpa dell'allenatore. È stata una sua decisione a costare la partita al Belgio", ha dichiarato. Poi l'affondo: "Perché far entrare Lammens quando Penders era in panchina? Solo perché uno gioca nel Manchester United e l'altro nello Strasburgo? Non si sceglie così un portiere della nazionale". Secondo Ibra, la scelta era evidente: "Penders è molto più forte. Lammens a questo livello è sopravvalutato. Tutti lo hanno visto. È vergognoso. Il commissario tecnico e l'allenatore dei portieri dovrebbero vergognarsi". Parole destinate ad alimentare ulteriormente le polemiche, soprattutto perché non è la prima volta che Ibrahimovic boccia il Belgio ai Mondiali 2026. Già dopo il deludente 0-0 contro l'Iran aveva ironizzato sulla prestazione della squadra: "Nel primo tempo stavo quasi per addormentarmi, nel secondo ci sono riuscito davvero".

La difesa di Garcia: "Non ho rimpianti"

Rudi Garcia, però, non cambia posizione. Dopo la partita il ct ha spiegato che Courtois avrebbe voluto restare in campo, ma non era più in grado di effettuare i rilanci lunghi con il piede, pur sentendosi ancora sicuro nelle uscite e nei tuffi. "Non ho rimpianti", ha ribadito Garcia. "In un Mondiale bisogna essere al cento per cento. Non ho mai fatto giocare calciatori che non fossero nelle migliori condizioni".