Rudi Garcia non sarà più l'allenatore del Belgio: dopo l'eliminazione al Mondiale il comunicato di addio
BRUXELLES (BELGIO) - È finita l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio. L'ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Roma, non rinnoverà il suo contratto con i 'Diavoli rossi', in scadenza il prossimo 31 luglio. Il 62enne francese ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo il testimone di Domenico Tedesco, ora al Bologna. Sotto la sua guida tecnica, Lukaku, De Bryune e compagni si sono assicurati un posto nella Lega A della Nations League e si sono qualificati per il Mondiale 2026. Nella rassegna iridata appena conclusa, il Belgio ha terminato la sua corsa ai quarti di finale, eliminato dalla Spagna che poi si è laureata campione del mondo. Il direttore sportivo della Federcalcio belga, Vincent Mannaert, ha ringraziato Rudi Garcia, che ha svolto un "ruolo chiave nel rilancio della Nazionale" e svelato le prossime mosse della Federazione: "Con il mio team ci stiamo preparando per un nuovo ciclo che comprende la nomina di un nuovo allenatore".
Rudi Garcia lascia il Belgio: "Orgoglioso di lasciare la nazionale tre le prime otto al mondo"
"Dopo aver discusso con la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non prolungare l'eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi", ha sottolineato Rudi Garcia ai canali ufficiali della RBFA. "Lascio il Belgio in Lega A della Nations League e tra le prime otto squadre al mondo. Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguire la transizione generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare".