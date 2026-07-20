Rudi Garcia non sarà più l'allenatore del Belgio: dopo l'eliminazione al Mondiale il comunicato di addio

BRUXELLES (BELGIO) - È finita l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio. L'ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Roma, non rinnoverà il suo contratto con i 'Diavoli rossi', in scadenza il prossimo 31 luglio. Il 62enne francese ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo il testimone di Domenico Tedesco, ora al Bologna. Sotto la sua guida tecnica, Lukaku, De Bryune e compagni si sono assicurati un posto nella Lega A della Nations League e si sono qualificati per il Mondiale 2026. Nella rassegna iridata appena conclusa, il Belgio ha terminato la sua corsa ai quarti di finale, eliminato dalla Spagna che poi si è laureata campione del mondo. Il direttore sportivo della Federcalcio belga, Vincent Mannaert, ha ringraziato Rudi Garcia, che ha svolto un "ruolo chiave nel rilancio della Nazionale" e svelato le prossime mosse della Federazione: "Con il mio team ci stiamo preparando per un nuovo ciclo che comprende la nomina di un nuovo allenatore".