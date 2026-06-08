Brasile, Neymar migliora, ma per il Marocco è una corsa contro il tempo

È una corsa contro il tempo, ma se non dalla prima partita, Neymar è ormai quasi certo di poter prendere parte al Mondiale 2026. Il fuoriclasse del Santos e del Brasile resta fuori dall'ultima amichevole con l'Egitto e dunque con tutta probabilità non ci sarà sabato prossimo per l'esordio della Seleçao con il Marocco, ma secondo la federcalcio brasiliana, la Cbf tutto procede come previsto.