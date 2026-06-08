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Brasile, Neymar migliora, ma per il Marocco è una corsa contro il tempo

C'è ottimismo sulle condizioni del fuoriclasse del Santos, che sta recuperando da una lesione al polpaccio: Ancelotti resta prudente
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TagsNeymarBrasileAncelotti
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È una corsa contro il tempo, ma se non dalla prima partita, Neymar è ormai quasi certo di poter prendere parte al Mondiale 2026. Il fuoriclasse del Santos e del Brasile resta fuori dall'ultima amichevole con l'Egitto e dunque con tutta probabilità non ci sarà sabato prossimo per l'esordio della Seleçao con il Marocco, ma secondo la federcalcio brasiliana, la Cbf tutto procede come previsto.

 

 

"Buona evoluzione"

Nonostante la prudenza di Ancelotti in conferenza stampa, filtra ottimismo dal ritiro verdeoro: gli ultimi esami effettuati da Neymar mostrano infatti una "buona evoluzione" del processo di guarigione dalla lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro, almeno stando a quanto diramato dalla federcalcio brasiliana. Il ct italiano si accontenterebbe di avere il numero 10 negli allenamenti settimanali, ma O'Ney farà di tutto per bruciare le tappe.

 

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