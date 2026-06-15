Dalle urla all'arbitro all'inno del Brasile cantato in panchina: la prima Mondiale di Ancelotti nei dettagli

Carlo Ancelotti sperava in un esordio più fortunato. Il Brasile , alla prima gara nel Mondiale 2026, non è andato oltre il pareggio (1-1) con il Marocco : Vinicius ha pareggiato con una vera e propria prodezza la rete segnata da Saibari , che aveva permesso agli africani di passare in vantaggio.

Ancelotti, l'inno brasiliano e le gomme

Il tecnico italiano ha vissuto in panchina novanta minuti ad alta tensione. Le telecamere lo hanno immortalato mentre cantava a squarciagola l'inno brasiliano. Poi ha cercato di stemperare gli animi, scherzando sulla presenza dei fotografi davanti alla panchina verdeoro: "Ohi, questi sono quì per noi o per la partita?", ha detto ai suoi collaboratori.

Ancelotti, le urla all'arbitro

Ancelotti ha sofferto nei primi minuti la veemenza marocchina: le immagini in panchina lo hanno ripreso mentre mangiava nervosamente e a ripetizione, le gomme da masticare. Il tecnico italiano se l'è poi presa con l'arbitro, reo di non aver segnalato un fallo su Vinicius: "E fischia almeno una volta", ha urlato in portoghese. Il resto della sfida è stato vissuto con agitazione dal tecnico italiano, che ha deciso di rimanere seduto in panchina, tenendo stretto il pacchetto di gomme che lo ha accompagnato per i novanta minuti, l'ultimo corner a favore del Marocco. Risultato, fortunatamente, innocuo.