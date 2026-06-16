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martedì 16 giugno 2026
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Neymar diventa padre per la quinta volta: l'annuncio sui social in attesa dell'esordio Mondiale

Una bellissima notizia addolcisce il momento complicato del fuoriclasse brasiliano, ancora alle prese con il suo infortunio: Ancelotti lo aspetta
2 min
TagsNeymarBruna BiancardiBrasile
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Neymar diventerà papà per la quinta volta. In attesa di recuperare dall'infortunio e tornare pienamente a disposizione del ct Carlo Ancelotti, il fuoriclasse brasiliano ha annunciato al mondo di essere in attesa del quinto figlio insieme alla compagna Bruna Biancardi, con cui ha già avuto due bambini.

Neymar diventa padre per la quinta volta: l'annuncio sui social in attesa dell'esordio Mondiale

"Abbiamo alcune novità da condividere con voi", ha scritto Bruna Biancardi sul suo account Instagram ufficiale, a margine del post pubblicato in collab con il profilo di Neymar Jr nella notte italiana. Poi, un video interamente dedicato online su YouTube, con il gender reveal condiviso sui social. Immagini emozionanti, che ritraggono la coppia e tre dei quattro figli di O'Ney giocare insieme, scherzando con la vernice rosa per svelare il sesso della nascitura. Benda sugli occhi e poi la meravigliosa sorpresa. Dunque, è in arrivo un'altra figlia per il fantasista brasiliano, attualmente ai box per un problema che lo sta costringendo a dare forfait in questa fase a gironi dei Mondiali 2026

 

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