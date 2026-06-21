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Neymar torna in gruppo, pronto all'esordio Mondiale con il Brasile

Migliorano le condizioni fisiche del fuoriclasse brasiliano, che ha saltato le prime due partite con Marocco e Haiti: all'orizzonte c'è la Scozia
2 min
TagsNeymarBrasileMondiali 2026
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Neymar Jr scalpita in vista del suo esordio ai Mondiali 2026. Carlo Ancelotti, nella giornata odierna, ha visto rientrare completamente in gruppo la stella brasiliana, reduce da un problema al polpaccio. Il calciatore del Santos, infatti, ha saltato per infortunio le prime due partite con Marocco e Haiti, ma si candida per essere a disposizione contro la Scozia nell'ultima giornata della fase a gironi.

Neymar in gruppo, buone notizie per il Brasile di Ancelotti

Dopo essere rimasto in New Jersey anche nel giorno della sfida tra Brasile e Haiti, per continuare a lavorare e ad accelerare il recupero, Neymar si è allenato ieri parzialmente con il gruppo, fino a svolgere l'intero allenamento odierno con il resto dei compagni. Segnali positivi che avvicinano il momento del debutto dell'ex Barcellona e Psg, che punta la Scozia e, soprattutto, i sedicesimi di finale del Mondiale. La nazionale verdeoro, attualmente a quota 4 in classifica, tornerà in campo nella notte italiana tra il 24 e il 25 giugno a mezzanotte, in occasione del terzo ed ultimo appuntamento della fase a gironi.

 

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