Neymar torna in gruppo, pronto all'esordio Mondiale con il Brasile

Neymar Jr scalpita in vista del suo esordio ai Mondiali 2026 . Carlo Ancelotti , nella giornata odierna, ha visto rientrare completamente in gruppo la stella brasiliana, reduce da un problema al polpaccio . Il calciatore del Santos, infatti, ha saltato per infortunio le prime due partite con Marocco e Haiti, ma si candida per essere a disposizione contro la Scozia nell'ultima giornata della fase a gironi.

Neymar in gruppo, buone notizie per il Brasile di Ancelotti

Dopo essere rimasto in New Jersey anche nel giorno della sfida tra Brasile e Haiti, per continuare a lavorare e ad accelerare il recupero, Neymar si è allenato ieri parzialmente con il gruppo, fino a svolgere l'intero allenamento odierno con il resto dei compagni. Segnali positivi che avvicinano il momento del debutto dell'ex Barcellona e Psg, che punta la Scozia e, soprattutto, i sedicesimi di finale del Mondiale. La nazionale verdeoro, attualmente a quota 4 in classifica, tornerà in campo nella notte italiana tra il 24 e il 25 giugno a mezzanotte, in occasione del terzo ed ultimo appuntamento della fase a gironi.