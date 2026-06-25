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Vinicius svela la promessa di Ancelotti: "Ho segnato di testa, lui diceva che era impossibile. Adesso mi aspetto..."

Vinicius svela la promessa di Ancelotti: "Ho segnato di testa, lui diceva che era impossibile. Adesso mi aspetto..."

L'attaccante brasiliano dopo la doppietta alla Scozia rivela un divertente retroscena con il ct italiano
1 min
TagsVinicius jrAncelottiBrasile
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Ho promesso ad Ancelotti che avrei segnato un gol di testa, me lo sentivo ed è successo". Parola di Vinicius Jr che, dopo la doppietta alla Scozia, ha svelato ad un cronista a bordocampo la divertente promessa fatta dal tecnico italiano al suo bomber: "Carlo mi ha detto che era più o meno impossibile vedermi segnare di testa e che, nel caso fosse successo, mi avrebbe comprato un regalo. Ora non mi resta che aspettare”, ha detto un divertito Vinicius. 

Le parole di Ancelotti dopo la vittoria del Brasile

Ancelotti al termine della partita vinta con la Scozia ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Abbiamo giocato bene, siamo soddisfatti di questo 3-0 soprattutto per come è maturato. Ora arriva il bello, però. Neymar? L’atteggiamento della squadra è stato molto positivo ed è un'ottima notizia che non abbiamo subito gol. Tante cose positive stasera come l’ingresso di Neymar che ha fatto molto bene", ha concluso il ct del Brasile, qualificatosi primo nel girone C.

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