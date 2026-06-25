Vinicius svela la promessa di Ancelotti: "Ho segnato di testa, lui diceva che era impossibile. Adesso mi aspetto..."

“Ho promesso ad Ancelotti che avrei segnato un gol di testa, me lo sentivo ed è successo". Parola di Vinicius Jr che, dopo la doppietta alla Scozia, ha svelato ad un cronista a bordocampo la divertente promessa fatta dal tecnico italiano al suo bomber: "Carlo mi ha detto che era più o meno impossibile vedermi segnare di testa e che, nel caso fosse successo, mi avrebbe comprato un regalo. Ora non mi resta che aspettare”, ha detto un divertito Vinicius.