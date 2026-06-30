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martedì 30 giugno 2026
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Come sta Paquetá dopo l'infortunio in Brasile-Giappone: il comunicato ufficiale

Il centrocampista ex Milan è stato sostituito all'intervallo per un problema muscolare alla coscia sinistra
3 min
TagsPaquetàBrasileMondiali 2026
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Aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Lucas Paquetá, sostiuito all'intervallo di Brasile-Giappone per problemi muscolari. La federazione brasiliana ha annunciato che, oggi, Paquetá "si è sottoposto a esami diagnostici per immagini che hanno confermato una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra". Paquetá "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, supervisionato dallo staff medico della Nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare all'attività il prima possibile". Domenica 5 luglio i verdeoro di Ancelotti sfideranno la Norvegia di Haaland negli ottavi di finale dei Mondiali.

Paquetá, la sfortunatissima partita contro il Giappone

La partita contro il Giappone è stata particolarmente difficile per l'ex centrocampista del Milan, che fin dai primi minuti di gioco ha iniziato a mostrare segni di malessere fisico. Proprio in avvio di gara ha cercato di proteggere un pallone, spalle alla porta, e ha avvertito dolore al bicipite femorale sinistro.

Durante il recupero del primo tempo Paquetá ha avvertito nuovamente il dolore: dopo aver tentato di colpire di testa è atterrato male sulla gamba sinistra ed è crollato a terra sentendo una fitta e non riuscendo a rialzarsi da solo. Ha avuto bisogno di aiuto per lasciare il campo ed è uscito tra le lacrime, consapevole che l'infortunio avrebbe potuto compromettere il suo percorso nei Mondiali. Ancelotti lo ha sostituito con Endrick.

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