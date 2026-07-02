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Cafu: "Esperienza e tranquillità, Ancelotti ha bisogno di Danilo sulla destra"

Due volte campione del mondo, il campione brasiliano ha rilasciato parole di apprezzamento per il difensore del Flamengo in attesa del match contro la Norvegia
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Cafu sa come si fa. L'ex Roma e Milan, nonchè due volte campione del mondo nel 1994 e nel 2002, conosce bene il ruolo di esterno difensivo, forse addirittura meglio di tutti. Nel commentare il successo in rimonta della nazionale brasiliana a Houston, ha deciso di dedicare delle parole speciali per Danilo: "Il ruolo di terzino è molto ben rappresentato dall'esperienza di Danilo. Da molto tempo giocava come terzo difensore centrale alla Juventus; poi è arrivato al Flamengo, dove ha disputato alcune partite da centrale e altre da terzino. Ha iniziato la carriera proprio come terzino e oggi sta rappresentando molto bene la nazionale brasiliana". Poi sul ruolo nello scacchiere di Ancelotti: "È un giocatore esperto, che darà tranquillità e fluidità alla manovra, proprio nel modo di cui Ancelotti ha bisogno sulla fascia destra". Ad attendere i verdeoro dopo il successo ai sedicesimi contro i nipponici ci sarà la Norvegia di Haaland che costituirà quella che a tutti gli effetti è considerata una vera e propria prova del nove per il Brasile.

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