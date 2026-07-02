Cafu: "Esperienza e tranquillità, Ancelotti ha bisogno di Danilo sulla destra"

Cafu sa come si fa. L'ex Roma e Milan, nonchè due volte campione del mondo nel 1994 e nel 2002, conosce bene il ruolo di esterno difensivo, forse addirittura meglio di tutti. Nel commentare il successo in rimonta della nazionale brasiliana a Houston, ha deciso di dedicare delle parole speciali per Danilo: "Il ruolo di terzino è molto ben rappresentato dall'esperienza di Danilo. Da molto tempo giocava come terzo difensore centrale alla Juventus; poi è arrivato al Flamengo, dove ha disputato alcune partite da centrale e altre da terzino. Ha iniziato la carriera proprio come terzino e oggi sta rappresentando molto bene la nazionale brasiliana". Poi sul ruolo nello scacchiere di Ancelotti: "È un giocatore esperto, che darà tranquillità e fluidità alla manovra, proprio nel modo di cui Ancelotti ha bisogno sulla fascia destra". Ad attendere i verdeoro dopo il successo ai sedicesimi contro i nipponici ci sarà la Norvegia di Haaland che costituirà quella che a tutti gli effetti è considerata una vera e propria prova del nove per il Brasile.