Perché il viso di Alisson diventa rosso durante le partite: lo studio virale in Brasile  

Tra una parata decisiva e l'altra con la maglia del Brasile , un dettaglio dell'aspetto di Alisson Becker ha attirato l'attenzione di tifosi e social network durante i Mondiali 2026 . Il portiere della Seleção appare spesso con il viso particolarmente arrossato. Dietro questo fenomeno, però, non c'è nulla di insolito: si tratta di una condizione dermatologica cronica chiamata rosacea .

Perché Alisson Becker ha il volto così arrossato durante le partite

L'intenso rossore sul volto di Alisson Becker è riconducibile alla rosacea, una patologia cronica della pelle che interessa soprattutto i vasi sanguigni del viso. Secondo gli specialisti, la caratteristica principale della malattia è la dilatazione dei piccoli vasi sanguigni, che provoca un aumento del flusso di sangue nelle zone centrali del volto, in particolare su naso, guance e mento. Il risultato è un arrossamento persistente che tende a diventare ancora più evidente durante lo sforzo fisico o in situazioni di forte stress, come una partita di calcio ad alta intensità. Alcune persone affette da rosacea riferiscono anche una sensazione di calore sul viso, sintomo tipico della patologia.

Rosacea e acne: le differenze spiegate dagli esperti

La rosacea viene spesso confusa con l'acne, ma le due condizioni sono molto diverse. Nei casi più marcati, infatti, possono comparire piccole papule e pustole simili ai brufoli, ma la rosacea non presenta i classici punti neri tipici dell'acne. Inoltre, il rossore rimane costante ed è accompagnato dalla presenza di numerosi piccoli vasi sanguigni visibili sulla pelle. Anche la distribuzione delle lesioni cambia: mentre l'acne può interessare volto, collo e schiena, la rosacea colpisce prevalentemente la parte centrale del viso, concentrandosi su guance, naso e mento.

Non solo pelle: gli altri sintomi della rosacea

La rosacea non si limita all'aspetto estetico. In alcuni pazienti può coinvolgere anche gli occhi, provocando secchezza, irritazione e altri disturbi oculari. Si tratta di una patologia cronica che può manifestarsi con intensità diversa da persona a persona e che tende ad accentuarsi in presenza di fattori scatenanti come il caldo, lo sforzo fisico intenso, gli sbalzi di temperatura o particolari situazioni emotive. Nel caso di Alisson Becker, quindi, il volto particolarmente arrossato osservato durante le partite non rappresenta un problema legato alla prestazione sportiva, ma è semplicemente una manifestazione visibile della rosacea, una condizione dermatologica piuttosto diffusa e generalmente gestibile con un percorso terapeutico adeguato.