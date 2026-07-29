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Neymar dice addio al Brasile, l'annuncio ufficiale: "Il mio tempo è finito"

Il campione brasiliano dice basta con la Seleção: ultima presenza, a 34 anni, nel Mondiale 2026 conto la Norvegia
2 min
TagsBrasileNeymar
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Neymar e il Brasile, una storia che sembra essere arrivata definitivamente ai titoli di coda. Il numero 10 del Santos ha lasciato intendere di non avere intenzione di tornare a indossare la maglia della Seleção, mettendo così fine anche alle suggestioni legate a una sua possibile partecipazione ai Mondiali del 2030. A chiarire il suo futuro è stato lo stesso Neymar dopo la vittoria per 4-2 del Santos contro l'UCV, nella partita di spareggio di Copa Sudamericana disputata a Vila Belmiro. Poche parole, ma sufficienti per far capire quale sia ormai il suo pensiero: "Il mio tempo è finito".

La risposta di Neymar a Lucas Moura

La dichiarazione è arrivata in risposta alle parole di Lucas Moura. Il giocatore del São Paulo, intervenuto in un'intervista a Esporte Record, aveva espresso la speranza di vedere Neymar ancora protagonista con il Brasile e magari presente ai Mondiali del 2030. Un'ipotesi che, però, il fuoriclasse del Santos ha immediatamente ridimensionato. “Il mio tempo con la nazionale è finito - dice Neymar -. Ho fatto la storia, ho dato il mio sangue e la mia vita per questa maglia, ho sempre lottato ma ora non voglio più continuare". Con 80 gol segnati in 130 partite ufficiali, Neymar è attualmente il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale brasiliana e il secondo per maggior numero di presenze (meglio ha fatto solo Cafu con 142). Una presa di posizione che assume il sapore dell'addio definitivo. 

 

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