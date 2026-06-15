L'incredibile storia di Roberto Lopes: al Mondiale grazie ad un messaggio sui social

Se Roberto 'Pico' Lopes partecipa al Mondiale con la maglia di Capoverde ed è stato uno dei protagonisti del pareggio con la Spagna nella gara d'esordio, lo deve esclusivamente ad un social network. Nel 2019 infatti, mentre stava giocando la Irish League con la maglia dello Shamrock Rovers , ricevette un messaggio su Linkedin.

Roberto Pico Lopes e l'invito via social

A scrivergli fu Rui Aguas, che ricopriva il ruolo di commissario tecnico della nazionale capoverdiana. "Ho creato il mio profilo LinkedIn quando ero all'università, ma non l'ho mai usato. Un giorno ho ricevuto un messaggio in portoghese. Pensavo fosse spam", ha raccontato Lopes, che ignorò quel messaggio per circa nove mesi.

La nuova vita in nazionale

Alla fine, con l'aiuto di Google Traduttore, capì che si trattava di un vero invito: "Diceva qualcosa del tipo: 'Stiamo cercando giocatori con origini capoverdiane. Ti interesserebbe giocare per la nazionale?' Non potevo crederci!". Lopes, che aveva indossato la maglia della nazionale irlandese under 19, accettò senza esitazione. Quel messaggio gli ha aperto le porte della nazionale capoverdiana e del Mondiale.