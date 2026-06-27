Capo Verde sorpresa ai Mondiali, i giocatori esultano facendo uno con il dito: il motivo è polemico

Un Paese , 530.000 abitanti e l'1% di possibilità di qualificarsi ai sedicesimi secondo i bookmakers. Si nasconde tra questi numeri la spiegazione dell'esultanza dei giocatori di Capo Verde , capaci di superare un girone completato da Spagna, Arabia Saudita e Uruguay . A Vozinha e compagni son bastati tre pareggi in altrettante partite per accedere alla fase ad eliminazione diretta e diventare eroi di un'intera nazione. E forse, anche la favola più bella di questo Mondiale.

Capo Verde qualificato, perché i calciatori hanno esultato facendo uno con il dito: il motivo

Pedro Leitão Brito, meglio conosciuto come Bubista, può finalmente esultare. Il suo Capo Verde è nella storia. Decisivo il pari a reti bianche con l'Arabia Saudita, accompagnato dall'attesa per il fischio finale di Uruguay-Spagna, con la sconfitta della Celeste che ha certificato la storica qualificazione ai sedicesimi della nazionale africana. Al termine dei 90 minuti, via alla festa, tra lacrime, sorrisi e incredulità. E poi la danza del gruppo squadra, diventata virale sul web in pochi minuti, anche grazie a un dettaglio che ai più non è sfuggito: "1%", ripetuto a gran voce da Vozinha e compagni, ricordando le percentuali fornite dai bookmakers all'alba del Mondiale, in relazione alle possibilità di qualificarsi delle singole nazionali. E oggi, quell'1% è diventato realtà.