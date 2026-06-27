Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Capo Verde sorpresa ai Mondiali, i giocatori esultano facendo uno con il dito: il motivo è polemico

Vozinha e compagni staccano il pass per i sedicesimi di finale: l'esultanza è virale sui social
2 min
TagsCapo VerdeMondiali 2026Vozinha

Un Paese, 530.000 abitanti e l'1% di possibilità di qualificarsi ai sedicesimi secondo i bookmakers. Si nasconde tra questi numeri la spiegazione dell'esultanza dei giocatori di Capo Verde, capaci di superare un girone completato da Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. A Vozinha e compagni son bastati tre pareggi in altrettante partite per accedere alla fase ad eliminazione diretta e diventare eroi di un'intera nazione. E forse, anche la favola più bella di questo Mondiale.

Capo Verde qualificato, perché i calciatori hanno esultato facendo uno con il dito: il motivo

Pedro Leitão Brito, meglio conosciuto come Bubista, può finalmente esultare. Il suo Capo Verde è nella storia. Decisivo il pari a reti bianche con l'Arabia Saudita, accompagnato dall'attesa per il fischio finale di Uruguay-Spagna, con la sconfitta della Celeste che ha certificato la storica qualificazione ai sedicesimi della nazionale africana. Al termine dei 90 minuti, via alla festa, tra lacrime, sorrisi e incredulità. E poi la danza del gruppo squadra, diventata virale sul web in pochi minuti, anche grazie a un dettaglio che ai più non è sfuggito: "1%", ripetuto a gran voce da Vozinha e compagni, ricordando le percentuali fornite dai bookmakers all'alba del Mondiale, in relazione alle possibilità di qualificarsi delle singole nazionali. E oggi, quell'1% è diventato realtà.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Capo Verde

Da non perdere

Mondiali, il calendarioUruguay ko, Capo Verde avanti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS