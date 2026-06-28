Scandalo ai Mondiali 2026, il capitano di Capo Verde indagato per stupro

Da sorpresa del torneo a protagonista di un caso giudiziario che rischia di oscurare un'impresa sportiva storica. La nazionale di Capo Verde , al debutto assoluto in un Mondiale , ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale chiudendo al secondo posto il Gruppo H alle spalle della Spagna e davanti a Uruguay e Arabia Saudita. Tre pareggi sono bastati alla formazione africana per centrare una qualificazione che rappresenta una delle più grandi sorprese della competizione. Il prossimo avversario sarà l'Argentina, favorita per il passaggio del turno. Ma alla vigilia della sfida, l'attenzione si è spostata fuori dal campo. Il capitano della Nazionale, Ryan Mendes , è infatti al centro di un'indagine della polizia neozelandese dopo una denuncia per presunta violenza sessuale presentata da una cittadina brasiliana. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i fatti risalirebbero allo scorso 27 marzo, durante il soggiorno della squadra ad Auckland in occasione della FIFA Series, il torneo di amichevoli internazionali organizzato dalla FIFA. L'indagine sarebbe stata formalmente aperta il 10 aprile.

La denuncia e i documenti acquisiti dagli investigatori

La donna che ha presentato la denuncia lavorava come interprete e assistente operativa per la nazionale di Capo Verde, incaricata dalla Federazione calcistica neozelandese di assistere la delegazione lusofona durante la permanenza nel Paese. Per questo motivo alloggiava nello stesso hotel della squadra. Secondo la sua ricostruzione, dopo la partita contro il Cile sarebbe stata invitata in una stanza dell'albergo pensando di dover svolgere il proprio lavoro di interprete. Dopo aver lasciato l'incontro per un malessere, sarebbe rientrata nella propria camera. Poco dopo qualcuno avrebbe bussato alla porta e, convinta di dover fornire assistenza, avrebbe aperto. Nella denuncia la donna sostiene che Ryan Mendes sarebbe entrato nella stanza e l'avrebbe aggredita, strangolandola, colpendola e mordendola prima di violentarla. Globo Esporte riferisce di aver visionato il rapporto della polizia, fotografie delle lesioni e il referto medico redatto dalla clinica specializzata che ha preso in carico la presunta vittima. La documentazione medica descriverebbe lividi sul collo, sul seno, sulle labbra e in altre parti del corpo, oltre a lesioni rilevate durante gli accertamenti medico-legali. La donna avrebbe inoltre ricevuto assistenza psicologica dopo l'episodio.

L'indagine della polizia e la posizione della FIFA

Dopo le cure mediche, la donna si è sottoposta a un esame forense e ha formalizzato la denuncia alle autorità neozelandesi. Ha inoltre dichiarato di aver contattato la Federazione calcistica di Capo Verde senza ricevere alcun supporto. La polizia della Nuova Zelanda ha confermato l'esistenza di un'indagine in corso, senza tuttavia rendere noti i nomi delle persone coinvolte, come previsto dalla normativa sulla privacy vigente nel Paese. Anche la FIFA ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità neozelandesi per seguire gli sviluppi della vicenda. Al momento Ryan Mendes non risulta incriminato e le indagini sono ancora in corso. Saranno gli accertamenti degli investigatori a stabilire eventuali responsabilità.