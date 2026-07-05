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Code in autostrada, folla oceanica, addetti dell'aeroporto in ginocchio: che accoglienza al ritorno per Capo Verde!

Le immagini da brividi che documentano come la nazionale allenata da Bubista, assoluta rivelazione dei Mondiali 2026, è stata abbracciata nel giorno del ritorno in Patria
3 min
TagsCapo VerdeMondiali 2026mondiale

Code in autostrada. Un addetto in ginocchio e poi con le braccia al cielo, in segno di ringraziamento, sulla pista di atterraggio e tanti altri desiderosi di scattare una foto con i loro beniamini. Una folla oceanica all'esterno dell'aeroporto e una marea di giornalisti a caccia di interviste. Dettagli di un trionfo senza Coppa: la nazionale di Capo Verde è tornata in Patria dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e tutti i componenti della rappresentativa dell'arcipelago africano sono stati accolti da eroi.

Il video da brividi della Federazione calcistica di Capo Verde al rientro dai Mondiali 2026

Come documentato da un video postato dalla Federazione calcistica di Capo Verde è un'atmosfera magica quella che la nazionale allenata da Bubista è stata in grado di creare con la sua clamorosa cavalcata: non ha mai perso nel gruppo H, imponendo lo 0-0 alla Spagna, costringendo al 2-2 l'Uruguay (ponendo le basi per chiudergli davanti) e a un altro 0-0 con l'Arabia Saudita; si è arresa soltanto nei supplementari (3-2) ai campioni del mondo in carica dopo aver riacciuffato due volte Messi e compagni nel match che valeva l'accesso agli ottavi.

Una spedizione da favola, che ha spedito Capo Verde dritta nella storia. Da debuttante assoluta è andata avanti ogni oltre pronostico e stando a quanto si sta assistendo ha decisamente vinto il suo Mondiale.

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